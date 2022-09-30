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Bakanlık kayıtlarında inşa edilmiş görünen Hazine’nin 67 bin 828 konutu kayıp. Pes arkadaş bu da hayali konut soygunu. Bu olay Somali'de bile olmaz

Bu olay Somali'de bile olmaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca kamunun kullanımına bırakılan 70 bine yakın konutun kayıtlarda kayıp göründüğü ortaya çıktı. Trafikten men edilen 35 bin araç ise otoparklarda çürümeye terk edilmiş durumda bekliyor.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 11:29
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Sayıştay ortaya çıkardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıtlarında inşa edilmiş görünen Hazine’nin 67 bin 828 konutu kayıp. Pes arkadaş bu da hayali konut soygunu.

Bakanlık kayıtlarında inşa edilmiş görünen Hazine’nin 67 bin 828 konutu kayıp. Pes arkadaş bu da hayali konut soygunu. Bu olay Somali'de bile olmaz
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kayıtlarında inşa edilmiş görünen Hazine’ye ait 70 bine yakın konutun kayıp olduğu ortaya çıktı. 2022 Bütçe Kanunu Gerekçesi’nde 195 bin 114 adet görünen kamu konutu sayısının Milli Emlak Otomasyon Projesi’nde 127 bin 286 olarak göründüğü tespit edildi. Sayıştay’ın 2021 yılı mali denetimleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hesapları mercek altına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2021 yılı mali hesaplarından adeta usulsüzlük fışkırdı.

DENETİMDE BÜYÜK ZAAFİYET

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Bakanlığa yönelik denetim raporuna göre, trafikten men edilerek alıkonulan 35 bine yakın araç, otoparklarda çürümeye terk edildi. Raporda ayrıca, büyükşehirlerde yetki devri yapılmadığı için hafriyat denetiminin de yeterli düzeyde yapılmadığı da belirtildi. Sıfır atık projesinde denetim zafiyeti yaşandığı, projeye yönelik kontrol mekanizması kurulmadığı belirlendi.

ENVANTERDE UYUMSUZLUK

Sayıştay, genel bütçeli idarelere tahsisli kamu konutlarının sayısının, tablolara doğru yansıtılmadığını belirledi. Bakanlığın verilerinde yapılan incelemeler sonucunda, kamu kurumlarının kullanımına bırakılan kamu konutlarına ilişkin kayıtların eksik tutulduğu ortaya çıkarıldı. Milli Emlak Otomasyon Projesi Sistemi’nden alınan raporda, kamuya tahsisle konut sayısının 127 bin 286 olarak göründüğü ancak buna karşın Cumhurbaşkanlığı’nca hazırlanan 2022 Bütçe Kanunu Gerekçesi’nde konut sayısının 195 bin 114 olarak göründüğü anlaşıldı.

ÇÜRÜMEYE BIRAKILAN ARAÇLAR

Trafikten men edilen ve sayıları 35 bine yaklaşan araçların, otoparklarda sağlıksız koşullarda tutularak çürümeye terk edildiği de denetim raporlarına yansıdı. Buna göre, trafikten men edilen araç sayısı 2021 yılı sonu itibarıyla 47 bine ulaşırken bu araçların 12 bin tanesinin tasfiye süreci tamamlandı. Ancak 35 bine yakın aracın satış ve tasfiye işlemleri tamamlanmadı. Bu araçlar ya çalındı ya da sağlıksız koşullar nedeniyle çürüdü. Sayıştay denetçileri, otopark içerisinde düzensiz biçimde yerleştirilen araçların içinde envanterde kaydı bulunan bazı araçların yer almadığını, bu araçların çalındığını fark etti.

Halk sağlığını tehdit eden hafriyat atıklarına yönelik denetimlerdeki eksiklikler de denetim raporlarına geçirildi. Yetki devri yapılmayan kurumlar tarafından gönderilen tespit tutanaklarına ilişkin gerçekleştirilen yerinde denetimlerin, kabahatin tespit edildiği tarihten yaklaşık 2,5-3 sene sonra yapıldığı, dolayısıyla idari para cezalarının gecikmeli olarak uygulandığı vurgulandı. Bakanlık, Sayıştay’ın tespitine yönelik, “Yasal düzenleme çalışmaları devam etmektedir” yanıtını vermekle yetindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ndeki denetim eksiklikleri de dikkati çekti. Projeye yönelik kontrol mekanizması kurulmadığı, kontrol sistemi kurma zorunluluğu bulunan yerlere ise yaptırım uygulanmadığı belirtildi.

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The Bro
30.09.2022 13:14
Belki de Mars'a yaptılar. İnanmayan gitsin baksın. Memleket, tarihinin en büyük soygununu vurgununu yaşıyor. Savcılarımız yargımız seyrediyor. İyi seyirler Türkiyem  
 
Dede
30.09.2022 13:05
Ula belki man adasına kaçırmışlardır.  
 
KARA DELİK
30.09.2022 13:00
Burası TÜRKİYE kaybolmazsa ayıp olur.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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