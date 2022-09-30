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Sayıştay sayıyor sayıyor bitiremiyor. Bir skandalı daha ortaya çıktı

Sayıştay’ın Millî Savunma Bakanlığı hakkındaki 2021 yılı denetim raporu yayımlandı. Raporda, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da aralarında olduğu altı kamu kurumunun, Millî Savunma Bakanlığı’ndan uçuş hizmeti aldığını ancak hizmetin karşılığını Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarmadığı belirtildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 17:50
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Sayıştay raporunda bir skandal daha ortaya çıktı

Sayıştay sayıyor sayıyor bitiremiyor. Bir skandalı daha ortaya çıktı
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Sayıştay, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da aralarında olduğu altı kamu kurumunun, Millî Savunma Bakanlığı’ndan uçuş hizmeti aldığını ancak hizmetin karşılığını Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarmadığını tespit etti. Rapora göre; 2014-2021 yıllarında verilen uçuş hizmetinin karşılığı olan toplam 30 milyon 174 bin TL, Milli Savunma Bakanlığı'na ödenmedi.

Sayıştay’ın Millî Savunma Bakanlığı’nın 2021 yılı denetim raporu yayınlandı. Sayıştay denetçileri, “Diğer kamu kurumları adına yapılan hizmetlere ilişkin giderlerin Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılandığını” belirledi.

Raporda; 2021 yılı Merkezi Bütçe Kanunu’na göre hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin, hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine ödenek aktarmaya yetkili olduğu belirtildi.

Raporda yer alan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD; Milli Savunma Bakanlığı’ndan hava aracı talep etti. Bu hizmet için saat başı esasına göre uçuş maliyetleri hesaplandı.

Sayıştay; uçuş hizmetini kullanan kurumların hizmet karşılığında MSB bütçesine aktarmaları gereken ödeneği aktarmadıklarını tespit etti.

Sayıştay raporunda, bu konuyla ilgili şu değerlendirmeler yaptı:

“Uygulamada, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının MSB’den talep ettikleri hava araçları için saat başı uçuş maliyetlerinin hesaplandığı ancak yapılan hizmet karşılığı bedelin yılı Bütçe Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, MSB’nin 09.01.30.00/02.1.0.00/1/03.2 tertibine ödenek aktarması suretiyle aktarılması gerekirken 2021 yılında 2.025.477,40 TL, 2014 – 2020 yılları arasında 28.148.621,71 TL olmak üzere toplam 30.174.099,11 TL tutarında uçuş giderinin ilgili tertibe aktarılmadığı tespit edilmiştir.”

Rapora göre Milli Savunma Bakanlığı, Sayıştay’a; “ilgili kurumlardan ödenek talep edildiği, ancak ilgili kurumlarca Bakanlığa ödenek aktarımı yapılmadığını” bildirdi. Sayıştay raporunda, “Diğer kamu kurumları adına görevlendirilen hava araçlarına ilişkin uçuş giderlerinin Bakanlığın ilgili tertibine aktarılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. (ANKA)

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