TBMM Genel Kurulunda, Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay üyeliğine seçildi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, Sayıştay için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapıldı.

Seçimde 293 milletvekili oy kullandı. Oyların 14'ü geçersiz sayıldı.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul'da yaptığı açıklamayla seçimi "liyakatsız" olarak tanımlayarak CHP grubunun Genel Kurul'dan ayrılacağını belirtti. Başarır şöyle konuştu:

"Toplam 59 tane üyesi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Sayıştay, bu ülke adına devlet harcamalarının denetimi yapan bir kurum. 3 aşamalı bir seçim, üçünde de iktidar çok etkin. Sayıştay aşamasında 59 üyenin tamamı AKP'ye yakın isimler. Plan ve Bütçe de öyle, Meclis'te de öyle olacak. Komisyon'da sadece bir şey istedik: Bu 5 üye için mülakat yapalım dedik. Ona bile gerek görmediler. Bu kadar liyakatsız yapılan bir seçime katılmayı uygun görmüyoruz"