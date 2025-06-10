Sayıştay'da kritik değişiklik: Daire Başkanlığı görevine o isim seçildi

Sayıştay Genel Kurulu bugün toplandı. Toplantının ardından Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

ZEKERİYA TÜYSÜZ KİMDİR?

Genel Kurulda Daire Başkanlığına seçilen 5. Daire Üyesi Tüysüz, 3 Haziran 1966'da Trabzon'da doğdu. Tüysüz, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1992'de Sayıştayda göreve başlayan Tüysüz, 2000'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans, 2009'da da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi anabilim dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında doktora yaptı.