Sazlığa gizlenen kaçaklar yakalandı

Kaynak: İHA
Sazlığa gizlenen kaçaklar yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ndeki sazlık alana gizlenen 13 kaçak yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ndeki sazlık alana gizlenen 13 kaçak sığınmacı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik olarak koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre devriyeler esnasında Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi Menderes Nehri kenarında sazlık alana gizlenmiş 13 kaçak sığınmacı olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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