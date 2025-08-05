Sazlık alanda korkunç ölüm! 2 çocuk feci şekilde can verdi

AFYONKARAHİSAR / EFE HASAN ÖĞÜNÇ

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde, 11 ve 12 yaşlarında olduğu öğrenilen iki çocuk, sazlık alanda suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti.

Dün meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbarla birlikte bölgeye 2 ambulans, 1 AFAD aracı, 1 bot, 5 personel, Jandarma ekipleri ve bir iş makinesi yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre, çocukların serinlemek amacıyla sazlık alana girdikleri ve bir süre sonra gözden kayboldukları ifade edildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin koordinesinde başlatılan arama çalışmalarında, çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocuklardan birinin isminin A.A.K., olduğu öğrenilirken, edinilen bilgiye göre diğer çocuğun ise İYİ Parti Belde Belediye Başkan Adayı Hasan Öztürk'ün oğlu M.E.Ö., olduğu öğrenildi.

Olay sonrası, aileler sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.