Sazlıktaki yangına müdahale sırasında çalılara takıldı

Yangın, saat 22.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bataklık alandan dumanların yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye personeli, jandarma ve 2 su tankeri yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, bataklığa girip hortumla müdahale etmeye çalışan kişi, dikenlere takıldı. Burada sıkıntılı durumda kalan kişi, ekiplerin yardımıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. Yangın, ekiplerin 4 saat devam eden çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.