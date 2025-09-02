Sazlıktaki yangına müdahale sırasında çalılara takıldı

Sazlıktaki yangına müdahale sırasında çalılara takıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde bataklık bölgede çıkan yangın, itfaiye görevlilerinin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına hortumla müdahalede bulunmaya çalışan bir yurttaş çalılara takılınca güç anlar yaşadı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bataklık alandan dumanların yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye personeli, jandarma ve 2 su tankeri yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, bataklığa girip hortumla müdahale etmeye çalışan kişi, dikenlere takıldı. Burada sıkıntılı durumda kalan kişi, ekiplerin yardımıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. Yangın, ekiplerin 4 saat devam eden çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

