SBB Kent Orkestrası’na büyük ilgi

Samsun'un kültür ve sanat yaşamına yeni bir soluk getiren Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, ilk konserini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve şehrin sanat hayatını canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Kent Orkestrası, ilk konserini sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Şef Kadir Özal'ın yönetiminde gerçekleşen konser geniş ve zengin repertuarıyla da dikkat çekti. Orkestra üyeleri, profesyonel performanslarıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplarken konser boyunca salonda alkış sesleri eksik olmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın ilk konseri sanatseverlerden tam not alırken, Samsun'un kültür-sanat alanına da önemli bir katkı sağlamış oldu.