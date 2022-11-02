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'Scapin'in Dolapları' Van'da sahne alacak

Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'in "Scapin'in Dolapları" oyunu, Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:36
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'Scapin'in Dolapları' Van'da sahne alacak

'Scapin'in Dolapları' Van'da sahne alacak
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AA'da yer alan haberde, Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Jean-Baptiste Poquelin Moliere'in yazdığı, Ayberk Erkay'ın çevirdiği ve Hakkı Kuş'un yönettiği, Van Devlet Tiyatrosu'nca hazırlanan "Scapin'in Dolapları" adlı oyun, Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 19.30'da prömiyer yapacak.

İlk kez 1671'de Palais-Royal'de sahnelenen ve Moliere'in ölümünden önce Scapin rolünü 18 kez oynadığı oyun, aşıkları kavuşturmak için bir dizi dolap çeviren masum uşak Scapin'in başından geçenleri komik dille anlatıyor.

Özgür Titiz, Nedim Salman, İrem Öztürk, Mehveş Genç, Muammer Turgut, Emir Ali Tercan, Ferdi Erkmen, Muhammed Çakay, Mustafa Erdem'in rol aldığı oyunun müzisyenleri, Keman Göksel Gündoğdu, Serhat Gencer, Suzan Ablak, Batuhan Çalışkan, Mestan Ataş'a, dekor tasarımı Gözde Yavuz, kostüm tasarımı Fatma Duygu Ergüven Saykan, ışık tasarımı İzzettin Biçer'e, müziği Mestan Ataş, koreografi düzeni Gülden Çelen'e ait.

Oyunun yönetmeni Hakkı Kuş, "Klasik bir eserin çağdaş ve farklı bir anlayışla sahnede yer alması fikrinden hareketle sahneledik oyunumuzu. Seyircimizin seveceği ve ilgi göstereceği bir oyun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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