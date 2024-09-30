Scarlett Bordeaux ringlere dönüyor

Scarlett Bordeaux, WWE dünyasında gizemli bir figür olarak tanınıyor. Uzun bir süredir eşi Karrion Kross ve şimdilerde de Authors of Pain’in yanında valet olarak bilinen Scarlett, sessizce geri dönüşe hazırlanıyor. The Final Testament'in WWE evreni üzerindeki etkisi yayılırken, perde arkasında Scarlett'in sahneye çıkma zamanı yaklaşıyor. WWE evreni nefesini tutarken, Scarlett Bordeaux'nun ringlere geri dönüp kendi hikâyesini yeniden yazma vakti geldi. Bu yeni bölüm, Scarlett’in kariyerinde beklenmedik bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.



GİZEMLİ BAŞLANGIÇ

Scarlett Bordeaux, WWE sahnesine ilk kez Karrion Kross’un valet’i olarak çıkmış ve izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı. Gizemli duruşu ve büyüleyici varlığıyla ring kenarında bile adından söz ettiren bir figür haline gelmişti. Ancak, WWE kariyerine 2016 yılında Nia Jax’e karşı çıktığı ve pek de başarılı olamayan bir squash maçı ile başlaması, onun için en iyi başlangıç olmadı. WWE ile resmi sözleşmesini 2019 yılında imzalayan Scarlett’in güreş potansiyeli, büyük ölçüde yönetici rolüyle sınırlı kaldı. Bu süreçte, ring içindeki becerileri göz ardı edildi ve yalnızca 2021’de Shotzi Blackheart ile yaptığı karanlık maçla ringde yer alabildi, ancak bu maç televizyon ekranlarına yansımadı.

KARİYERİNDEKİ KISA ARALAR

Scarlett, 2021 yılında WWE'den kısa süreliğine ayrıldı, fakat aynı yıl içinde tekrar geri döndü. Geri dönüşünün ardından Karrion Kross ile birlikte Madcap Moss ve Emma’ya karşı karışık takım maçlarına çıktı. Ayrıca, The OC ile de aynı formattaki maçlarda yer aldı. Ancak, bu maçlar da televizyon ekranlarına yansımadığı için Scarlett’in ring içi becerileri izleyiciye yeterince gösterilemedi. WWE’de güreş kariyeri sınırlı kalsa da, Scarlett’in TNA, AAW ve MLW gibi çeşitli güreş organizasyonlarındaki deneyimleri, onun farklı maç türlerine olan uyum yeteneğini ortaya koyuyor. WWE dışındaki bu tecrübeler, onun ringdeki çeşitliliğini ve potansiyelini gözler önüne seriyor.

SCARLETT’İN GELECEĞİ

WWE evreninde Karrion Kross’un valet’i olarak tanınan Scarlett Bordeaux, şimdilerde yeniden güreş dünyasına adım atmak için doğru anı bekliyor. The Final Testament’ın gölgesinde, Scarlett’in bu gizemli dönüşü, WWE sahnesinde büyük bir heyecan yaratmış durumda. Ringde sınırlı yer bulabilmiş olsa da, kariyerinin bu yeni bölümü onun güreşçi olarak potansiyelini ortaya koyacağı bir fırsat olabilir. WWE evreni bu dönüşü merakla beklerken, Scarlett’in nasıl bir iz bırakacağını zaman gösterecek.