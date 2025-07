Scarlett Johansson Hollywood’un gişe kraliçesi oldu: Marvel efsanelerini geride bıraktı!

Johansson, yeni Jurassic World filmindeki performansıyla toplam gişe hasılatında lider konuma yükseldi. Filmde gizli operasyonlar uzmanı Zora Bennett’ı canlandıran Johansson, eski Jurassic Park deneylerinin yapıldığı gizemli bir adada keşif görevine öncülük ediyor.

Kariyeri boyunca başrol ve önemli rollerde yer aldığı filmlerle toplam 14.8 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan Johansson, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. ve Chris Pratt gibi Marvel yıldızlarını geride bıraktı. Gişe verileri The Numbers tarafından doğrulandı.

Jurassic World: Rebirth, Gareth Edwards’ın yönetmenliğinde çekildi. Johansson’a filmde Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo ve Ed Skrein eşlik ediyor. Eleştirmenlerden karışık yorumlar alan filmin senaryosu, David Koepp’in “ilk taslak havasında” olduğu eleştirisine maruz kaldı.

Johansson, bu yıl Thunderbolts filmindeki yürütücü yapımcılık görevinden çekildiğini duyurdu. Interview dergisine verdiği röportajda, “İsmimin filmden çıkarılmasını istedim, çünkü projeye dahil olmadım,” dedi. Bu açıklama, Marvel ile arasında gerginlik olduğu şeklinde yorumlandı.

JOHANSSON KİMDİR?

22 Kasım 1984’te New York’ta doğan Scarlett Johansson, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yapımcıdır. Hollywood’un önde gelen yıldızlarından biri olan Johansson, bağımsız filmlerden büyük bütçeli yapımlara uzanan başarılı performanslarıyla tanınır.

Danimarkalı bir baba ve Yahudi kökenli Amerikalı bir annenin kızı olan Johansson, New York’ta büyüdü. Çocukken tiyatro ve oyunculukla ilgilenmeye başladı. İlk önemli rolünü 1994’te North filminde oynadı. 1998’de The Horse Whisperer filminde Robert Redford ve Kristin Scott Thomas ile rol aldı.

2003’te Lost in Translation filmindeki Charlotte rolüyle büyük övgü toplayan Johansson, BAFTA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl Girl with a Pearl Earring filminde oynadı. Bu filmler, onu Hollywood’un en parlak yıldızlarından biri yaptı.

Marvel Sinematik Evreni’nde (MCU) 2010’dan itibaren Iron Man 2, The Avengers, Captain America: Winter Soldier ve Avengers: Endgame gibi filmlerde Natasha Romanoff / Black Widow rolüyle dünya çapında ün kazandı. 2021’de Black Widow filmiyle karaktere veda etti.

Bağımsız filmlerde de başarılı olan Johansson, Woody Allen’ın Match Point (2005), Scoop (2006) ve Vicky Cristina Barcelona (2008) filmlerinde yer aldı. Her (2013) filminde Samantha adlı yapay zekâyı seslendirerek büyük beğeni topladı.

Marriage Story (2019) ve Jojo Rabbit (2019) filmlerindeki rolleriyle aynı yıl En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında Oscar’a aday gösterildi. Tony Ödülü, BAFTA ve Altın Küre gibi birçok ödül ve adaylığı bulunmaktadır.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle ilgilenen Johansson, 2008’de Anywhere I Lay My Head ve 2009’da Break Up albümlerini yayınladı. Tiyatroda da başarılı olan sanatçı, 2010’da Broadway’de A View from the Bridge oyunundaki rolüyle Tony Ödülü kazandı.

Johansson, 2008-2011 arasında Ryan Reynolds, 2014-2017 arasında Romain Dauriac ve 2020’den beri Colin Jost ile evlidir. Dauriac’tan bir kızı, Jost’tan bir oğlu vardır.