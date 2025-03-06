Schengen bölgesine seyahatlerde yeni dönem! AB'den EES açıklaması

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İçişleri Bakanları, Schengen bölgesine seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kaydedilmesini sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES) aşamalı olarak başlatılmasına onay verdi. Yeni sistemin uygulanmasına dair herhangi bir başlangıç tarihi belirlenmiş olmasa da, Avrupa Parlamentosu'nda onaylanıp yürürlüğe girmesinin ardından AB Komisyonu tarafından bir tarih belirlenmesi bekleniyor.

YÖNETMELİK ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen AB İçişleri Bakanları, EES sisteminin 6 aylık bir süreçte aşamalı olarak devreye sokulmasını sağlayacak bir yönetmelik üzerinde anlaşma sağladı. Bu yeni plana göre, ilk 60 gün boyunca sistem biyometrik işlevler olmadan çalıştırılacak. Ancak, 3 ayın sonunda sınır geçiş noktalarının en az yarısında yeni sistemin uygulanması zorunlu hale gelecek.

SİSTEMİN UYGULANMA SÜRECİ

Yeni sisteme geçiş süreci, 6 aylık bir geçiş dönemi boyunca, seyahat belgeleri hala manuel olarak damgalanacak. Ancak bu sürenin sonunda tüm giriş-çıkış işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilecek. Yönetmelik, aşamalı geçiş isteyen ülkelere bu imkânı sunarken, diğer ülkeler için sistemi hemen tamamen devreye sokma olanağı da tanıyacak.

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN TARİH BELLİ OLMAYACAK

EES sisteminin aşamalı olarak devreye sokulmasına ilişkin başlangıç tarihi henüz belirlenmedi. Yönetmeliğin Avrupa Parlamentosu'nda onaylanmasının ardından AB Komisyonu tarafından bir tarih açıklanması bekleniyor.

POLONYA’DAN AÇIKLAMA

Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak, söz konusu karar hakkında yaptığı açıklamada, "Polonya'nın güvenlik konularına odaklanan AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında dış sınırların kontrolü ve korunmasında önemli bir ilerleme kaydedildiği için büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

EES SİSTEMİ HAKKINDA DETAYLAR

Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES), Schengen bölgesine seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntülerinin dijital olarak kaydedilmesini sağlayacak. Bu sistem, düzensiz girişlerin kontrol edilmesi ve engellenmesi amacıyla kullanılacak.

Normalde 10 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan EES, üye ülkelerin altyapılarının henüz hazır olmaması nedeniyle ertelenmişti.