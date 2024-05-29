Schengen Vizesi krizi karşılık buldu! AB, Türkiye için prosedürleri basitleştirilecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler için vize işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve kurumlarıyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu görüşmelerin ardından vize başvuru süreçlerinin kısaltılması yönünde adımların atıldığını ve sürecin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nden üst düzey yetkililer, Türkiye Gazetesi'ne yaptıkları açıklamada, vize işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Brüksel'de önemli adımların atıldığını belirtti. Yetkililer, bu sürecin, vatandaşların AB ülkelerine seyahatlerinde karşılaştıkları zorlukları azaltmayı hedeflediğini ve bu yönde yapılan çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, bu gelişmelerin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyeceği ve karşılıklı anlayışın artırılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

ÜYE DEVLETLER VE BRÜKSEL ÇALIŞMA BAŞLATTI

AB kaynakları konuya ilişkin; “Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesine girmesinin engellenmesi gibi bir politika kesinlikle uygulanmıyor. Çok yüksek bir talep var, teknik birtakım sorunlar bulunuyor. ‘Acaba bazı prosedürler basitleştirilebilir mi?’ yönünde çalışmalar var” dedi.

NE OLMUŞTU?

Son bir yılda Schengen vizesi red oranı Türkiye'de zirveye çıktı, ret edilen vize sayısı 169 bine yaklaştı. Bu durum, vize başvurusu yapan vatandaşlara ve iş insanlarına maddi ve manevi yük getiriyor.

BAŞVURULAR ARTIYOR, RETLER DE

2023 yılında Türkiye'den Schengen vizesine yapılan başvurular yüzde 36,5 artarak 1 milyon 55 bin 885'e ulaştı. Bu sayı, Schengen vize başvurularının yüzde 11'ini oluşturuyor. Fakat bu artışa paralel olarak red oranları da arttı. 2022'de yüzde 15,6 olan red oranı, 2023'te yüzde 21,7'ye yükseldi. Bu da, 169 bin 514 başvurunun reddedildiği anlamına geliyor.

Schengen vizesi başvuru ücreti 80 avro olarak hesaplandığında, sadece 2023 yılında başvurular için 84,4 milyon avro ödenmiş durumda. Vize masrafları ve diğer harcamalar da eklendiğinde bu tutar daha da artıyor. Türkiye'nin 2014'ten bu yana sadece vize başvurularına ödediği paranın ise 511,4 milyon avroyu aştığı tahmin ediliyor.

EN FAZLA RED ESTONYA'DAN

2023 yılında Türkiye'den en fazla vize başvurusu Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya'ya yapıldı. Red oranları açısından ise en katı ülke yüzde 42,5 ile Estonya oldu. Estonya'yı yüzde 39,4 ile Danimarka, yüzde 31,3 ile Finlandiya, yüzde 27,5 ile Belçika ve yüzde 22 ile Almanya takip etti. En düşük red oranları ise yüzde 6,6 ile Slovakya, yüzde 8,7 ile İtalya, yüzde 10,92 ile Slovenya, yüzde 11,94 ile Portekiz ve yüzde 14,6 ile Yunanistan ve Fransa'da görüldü.

İYİLEŞTİRMELER BEKLENİYORDU

Schengen vizesinde artan red oranları ve vize başvuru harcamalarındaki yük, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve vatandaşlarının seyahat özgürlüğü açısından önemli bir sorun teşkil ediyor. Yetkililerden bu konuda acil çözümler ve vize politikasında iyileştirmeler bekleniyor.