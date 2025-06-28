Schengen vizesinde kriz! 50 binden fazla öğrenci mağdur oldu

Son yıllarda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma sürecinde yaşadığı zorluklar ciddi bir boyuta ulaştı. Özellikle öğrenci, akademisyen, iş insanı ve turistik amaçlarla seyahat etmek isteyen birçok kişi, artan ret oranları ve geciken randevu tarihleri nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Vize mağduriyeti yaşayan en büyük kesim ise öğrenciler. Aylarca yanıt alamayan ya da olumsuz yanıt alan öğrencilerden bazıları burslarını da kaybetti. Vize engeli nedeniyle mağdur olan öğrencilerin sayısı 50 bini aştı.

NTV'de yer alan habere göre, özellikle Almanya ve İtalya’ya yönelik vize başvurularında yaşanan aksaklıklar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu iki ülkeye gitmek isteyen yaklaşık 23 bin öğrenci, ya randevu bulmakta zorluk yaşadı ya da işlemler sırasında ret cevabıyla karşılaştı. Eğitim planları alt üst olan öğrenciler, yaşadıkları mağduriyetin çözülmesi için yetkililerden destek bekliyor.

ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK TANINMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği, yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm bulmak adına bir kampanya başlattı. Dernek Başkanı Osman Yılmaz, eğitim amacıyla yurt dışına gitmek isteyen gençlere vize işlemlerinde öncelik tanınması gerektiğini belirtti.