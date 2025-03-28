Scooby-Doo efsanesi dizi oluyor!

Live-action versiyonu çekilecek dizinin Netflix'de yayınlanacağı açıklandı. Warner Bros.'un yapımcılığını üstleneceği dizinin oyuncu kadrosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizi 8 bölümden oluşacak.

GİZEMLİ BİR CİNAYET ÇÖZMEYE ÇALIŞILACAK

Dizide Scooby, Shaggy, Velma, Fred, Daphne, kampta gerçekleşen gizemli bir cinayeti çözmeye çalışacak.

Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard ve Linda Cardellini'nin yer aldığı Scooby-Doo filmi 2002'de vizyona girdi. Aynı kadro 2004 yılında Scooby-Doo: Monsters Unleashed adlı filmde bir araya geldi.

Canlı çekim olarak da adlandırılan live-action, "gerçek" oyuncuların yer aldığı yapımlar için kullanılan bir terimdir.