Scoot yeni destinasyonlarını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Scoot yeni destinasyonlarını duyurdu

Scoot, Eylül ayında Endonezya'nın Kertajati kentine ve Ekim ayından itibaren Malezya'nın Melaka kentine yeni rotalar başlatacağını duyurdu.

Singapurlu havayolu şirketi Scoot'tan yapılan açıklamada, Singapur-Kertajati seferlerinin 28 Eylül'den itibaren haftada iki kez, Melaka'ya uçuşların ise 23 Ekim'den itibaren haftada beş kez gerçekleştirileceği belirtildi.

Havayolu şirketi, yeni uçuşların Embraer uçaklarını kullanılacağı bilgisini de paylaştı. Yolcular, bu destinasyonlara uçuşlar için havayolunun web sitesi ve şirkete özgü uygulama üzerinden şimdiden rezervasyon yaptırabiliyorlar.

Havayolu firması 1 Eylül'de Malezya'nın Subang şehrine de yeni bir sefer açacağını duyurmuştu.

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