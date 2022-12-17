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Scooter için gençlere özel eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde kullanımı çok yaygınlaşan ve daha çok gençlerin kullandığı elektrikli Scooter’ın güvenli kullanılmasını sağlamak için okullarda farkındalık atölyeleri düzenliyor.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:40
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Scooter için gençlere özel eğitim

Scooter için gençlere özel eğitim
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Meclisi üyelerinin de katılımıyla okullara giderek, Scooter kullanımına yönelik farkındalık atölyeleri düzenliyor. Bu çerçevede öğrencilere güvenli ve doğru Scooter kullanımı hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere, Scooter’da azami hız sınırının 25 kilometre olduğu, yaş sınırının 15 olduğu, yaya yollarında kullanılmayacağı, bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolunda sürülemeyeceği, birden fazla kişi binemeyeceği ve sırtta taşınan eşyalar dışında Scooterlar’da yük taşınamayacağı anlatıldı. Bilgilendirme eğitimi sonrasında öğrencilere uygulamalı olarak Scooter sürüş eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi daha önce Scooter konusunda farkındalık yürütmek üzere yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Scooter konusunda eylem planı planlanması ile ilgili karar alınmış, Gençlik Meclisi üyelerinin katılımıyla bir farkındalık videosu çekilmiş ve Hobifest’te Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Güvenli ve Doğru Scooter Kullanımı Atölyesi gerçekleştirilmişti.

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