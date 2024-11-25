Scottish cinsi kedilerin sahiplenilmesi yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Scottish cinsi kedilerin sahiplenilmesi yasaklandı

Hollanda, genetik mühendislik ile değiştirilen Scottish cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladı. Yasak, kedilerin sağlık sorunları ve acı çekmeleri gerekçesiyle kabul edildi.

Hollanda hükümeti, Scottish Fold cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasakladığını duyurdu. Bu karar, genetik müdahale sonucu sağlık sorunları yaşayan bu kedilerin acı çekmesinin önüne geçilmesi amacıyla alındı. Geçmişte Belçika'da da benzer bir yasak getirilmişti.

Scottish Fold cinsi kediler, kulaklarının içeriye doğru kıvrılmasıyla tanınan, ancak genetik müdahaleler sonucu sağlık sorunları yaşayan bir türdür. Yapılan araştırmalar, genetiği değiştirilmiş kedi ve köpeklerin pek çok hastalığa daha yatkın olduğunu göstermektedir. Özellikle Scottish Fold kedilerinde eklem ve kıkırdak sorunları sıkça görülmektedir. Bu kediler, kulaklarında, bacaklarında ve kuyruklarında kıkırdak büyümeleri nedeniyle ağrı çeker. Ayrıca, bu kedilerde soğuk hava koşullarına karşı aşırı hassasiyet ve cilt problemleri de yaygın görülmektedir.

Hollanda hükümeti, bu tür cins kedilerin yasadışı üretiminin de önüne geçmeyi hedefliyor. Scottish Fold cinsi kedilerin üretiminin yasaklanmasının, hayvanların sağlığına zarar vermemek adına önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, bu kedilerin genetik yapılarındaki değişikliklerin sadece fiziksel sağlıklarını değil, aynı zamanda yaşam kalitelerini de olumsuz etkilediğini belirtiyor.

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