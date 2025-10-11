Seat Ekim Ayı fiyat listesi
Seat Ekim fiyat listesi
Seat Ekim ayı fiyatları açıklandı.
Seat İbiza 1.0 115Ps otomatik Style
1.596.000 TL
Seat İbiza 1.0 115Ps otomatik Fr
1.716.000 TL
Seat Leon 1.5 116Ps otomatik Fr
2.151.000 TL
Seat Leon 1.5 204Ps eHybrid Fr
2.921.000 TL
Seat Arona 1.0 115Ps otomatik Style
1.686.000 TL
Seat Arona 1.0 115Ps otomatik Fr
1.796.000 TL
Seat Ateca 1.5 150Ps otomatik Xperience
2.576.000₺
Seat Ateca 1.5 150Ps otomatik Fr Dark Edition
2.831.000 TL
