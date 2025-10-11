Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2025 Cumartesi
Anasayfa Otomotiv Seat Ekim fiyat listesi

Seat Ekim fiyat listesi

Seat Ekim ayı fiyatları açıklandı.

Seat Ekim fiyat listesi - Resim: 1

Seat Ekim Ayı fiyat listesi

1 5
Seat Ekim fiyat listesi - Resim: 2

Seat İbiza 1.0 115Ps otomatik Style
1.596.000 TL

Seat İbiza 1.0 115Ps otomatik Fr
1.716.000 TL

2 5
Seat Ekim fiyat listesi - Resim: 3

Seat Leon 1.5 116Ps otomatik Fr
2.151.000 TL

Seat Leon 1.5 204Ps eHybrid Fr
2.921.000 TL

3 5
Seat Ekim fiyat listesi - Resim: 4

Seat Arona 1.0 115Ps otomatik Style
1.686.000 TL

Seat Arona 1.0 115Ps otomatik Fr
1.796.000 TL

4 5
Seat Ekim fiyat listesi - Resim: 5

Seat Ateca 1.5 150Ps otomatik Xperience
2.576.000₺


Seat Ateca 1.5 150Ps otomatik Fr Dark Edition
2.831.000 TL

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
