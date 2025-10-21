YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Sebahat Demir Tiran Maratonundan gümüş madalya ile döndü.

Uluslararası Tiran Maratonu 19 Ekim tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlendi.

Uluslararası Tiran Maratonunda, 10 Kilometre Kadınlar Genel Klasmanında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Sebahat Demir ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Medeni Demir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.