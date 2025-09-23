Sebahat Demir’den yarı maraton koşusunda büyük başarı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Sebahat Demir İzmir’de düzenlenen uluslararası yarı maraton koşusunda büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl 13.sü gerçekleştirilen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’nda ( 21, 097 km ) koşan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Sebahat Demir, Türk Kadınlar Klasmanında Şampiyon olurken, Kadınlar Genel Klasmanda ise 3. oldu.

Sporcunun elde ettiği başarı sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcumuzu ve antrenörümüz Medeni Demir'i tebrik eder başarılarının devamını dileriz.” denildi.