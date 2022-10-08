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Beyoğlu'ndaki isimsiz mezarların sırrı ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan cellat mezarlığı havadan görüntülendi. Mezarların kimlere ait olduğu ise bilinmiyor. Osmanlı döneminde ölen cellatlara beddua edilmesini önlemek için mezarlara isim yazılmadığı belirtiliyor.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 09:53
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Sebebini duyanlar önce şaşırıyor sonra beddua okuyor. Beyoğlu'ndaki isimsiz mezarların sırrı ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki isimsiz mezarların sırrı ortaya çıktı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Beyoğlu’nda bulunan Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii haziresinde bilinmeyen toplu cellat mezarlığı bulunuyor. Ancak bu mezar taşlarını ilk bakışta fark etmek çok zor. Yoldan geçerken bakıldığında bir mezar taşı olduğunu anlamak neredeyse mümkün değil. Üzerinde ne ölen kişinin ismi nede ona dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Çünkü Osmanlı Döneminde cellatların mezar taşlarında herhangi bir bilgi yazılmamasına dair karar uygulanıyordu. Mezar taşları üzerine beddua edilmesini engellemek için herhangi bir bilgi yazılmadığı biliniyor.

Bu uygulama geride kalan yakınlarına, eşine ve ailesine kötülük yapılmasını engellemek, mezarları tahrip etmekten korumak için alınan bir önlemdi.
Araştırmacı yazar Halid Develioğlu’nun ifadelerine göre toplu halde bulunan yaklaşık 7 cellat mezarı, Türkiye’de bulunan ikinci büyük toplu cellat mezarlığı olabilir.

Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii Haziresi'nin Beyoğlu’nda önemli bir konumda olduğunu ifade eden araştırmacı yazar Halid Develioğlu, “Buradaki hazirede ise İstanbul’da az yerde karşımıza çıkan cellat mezarlarından birisi var. Osmanlı döneminde çok fazla cellat mezarları vardı, ancak bunların zamanla kaybolduklarını biliyoruz." dedi.

Halid Develioğlu, "Genelde Eyüp Sultan’da bulunan cellat mezarları biliniyor. Buradaki yer herkesin çok bilmediği bir cellat mezarlığıdır. Burası Türkiye’de bulunan ikinci büyük cellat mezarlığı olabilir." diye konuştu.

Araştırmacı yazar Halid Develioğlu "Bazı yerlerde bir iki tane görmek mümkün ama burada gördüğümüz yaklaşık 7 tane mezar bulunuyor. Buradaki cellatlar padişahın hükmettiği cezayı uygulayan kişilerdir. Bu nedenle o insanların sonradan gelen nesilleri aileleri zarar görmesin diye isimleri tutulmaz ve doğum tarihleri verilmez."Sadece bir isimsiz mezar taşı dikilir onlar rencide olmaması için yapılan bir uygulamadır. Osmanlı döneminde yapılan bu uygulama ile insanların onlara kötü dua etmelerinin önüne geçilmiştir” dedi.

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Adalet
8.10.2022 10:44
Kesen mi yoksa kestiren mi? Adalet varsa sorun yok, eğer adalet yoksa kestiren suçlu....  
 
Abbas
8.10.2022 10:27
Ya onlar görevini yapıyordu? Bugün yok mu ??  
 
alıkınık
8.10.2022 10:00
o görevini yapmış yoksa nasıl geçıneçekdi devlet atamış  
 
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