Şebnem Ferah’ın stüdyo pozu ortalığı karıştırdı! Hayranlarını heyecanlandırdı

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan, seslendirdiği zamansız parçalarıyla hala konuşulan ünlü şarkıcı hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımı ile gündeme geldi.

Sil Baştan,Yağmurlar,Fırtına,Hoşça Kal, Bu Aşk Fazla Sana ve Çakıl Taşları gibi parçalarıyla, kendine özgü tarzı ve sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Yönetmen Murad Küçük, Şebnem Ferah ve müzisyen Demir Demirkan’la çektirdiği kareyi Instagram’da “Stüdyo ziyareti” notuyla paylaştı. Bu paylaşımla birlikte ünlü şarkıcının yeniden müziğe dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.



Demir Demirkan ve Şebnem Ferah’ın ortak bir projesi olmadığı, yakın arkadaş olan iki ünlü sanatçının yalnızca stüdyoda karşılaşıp sohbet ettiği öğrenildi.

