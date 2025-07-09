Şebnem Ferah’ın stüdyo pozu ortalığı karıştırdı! Hayranlarını heyecanlandırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Şebnem Ferah’ın stüdyo pozu ortalığı karıştırdı! Hayranlarını heyecanlandırdı

Sesiyle hayat verdiği parçalarla bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Şebnem Ferah’ın yeniden stüdyoya girmesi ortalığı karıştırdı.

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan, seslendirdiği zamansız parçalarıyla hala konuşulan ünlü şarkıcı hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımı ile gündeme geldi.

seb.jpg

Sil Baştan,Yağmurlar,Fırtına,Hoşça Kal, Bu Aşk Fazla Sana ve Çakıl Taşları gibi parçalarıyla, kendine özgü tarzı ve sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Yönetmen Murad Küçük, Şebnem Ferah ve müzisyen Demir Demirkan’la çektirdiği kareyi Instagram’da “Stüdyo ziyareti” notuyla paylaştı. Bu paylaşımla birlikte ünlü şarkıcının yeniden müziğe dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.


Demir Demirkan ve Şebnem Ferah’ın ortak bir projesi olmadığı, yakın arkadaş olan iki ünlü sanatçının yalnızca stüdyoda karşılaşıp sohbet ettiği öğrenildi.

Son Haberler
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Halk TV ve Sözcü TV açıklaması
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Halk TV ve Sözcü TV açıklaması
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Şebnem Ferah’ın stüdyo pozu ortalığı karıştırdı! Hayranlarını heyecanlandırdı
Şebnem Ferah’ın stüdyo pozu ortalığı karıştırdı! Hayranlarını heyecanlandırdı
Taklalar attı, uçurum kıyısında son anda durdu
Taklalar attı, uçurum kıyısında son anda durdu
Tartıştığı kişiyi tüfekle vuran şüpheli tutuklandı
Tartıştığı kişiyi tüfekle vuran şüpheli tutuklandı