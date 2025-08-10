Şebnem Ferah’tan yıllar sonra yeni hamle!

‘’Sigara Dumanı’’, ‘’Çakıl Taşları’’ ve Mayın Tarlası gibi parçalarıyla bir dönem dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Şebnem Ferah’ın sahnelere geri döneceğinin müjdesi verildi.

Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Şebnem Ferah kendine has tarzı ve sempatik tavırlarıyla kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve Türk halkının kalbinde yer etmeyi başarmıştı.

Ünlü sanatçının yakın arkadaşı uzun bir zamanın ardından sahnelere geri döneceğini müjdesini verdi.

Sahnelere dönüş tarihi hayranları tarafından büyük merakla beklenen Şebnem Ferah'la ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı olan şarkıcı Ceylan Ertem verdi.


Ceylan Ertem katıldığı bir programda Şebnem Ferah'ın sahnelere geri dönüş hazırlığında olduğunu belirterek, "Sahneye çıkacak, provalarda. Geliyor kraliçe" yorumunu yaptı.

