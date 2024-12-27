Sebze dolu kasalar alev alev yandı: 3 milyon liralık hasar oluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sebze dolu kasalar alev alev yandı: 3 milyon liralık hasar oluştu

Burdur’da bir tarımsal firmasına ait seranın yanında bulunan depoda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek plastik sebze kasalarına sıçradı. Sebebi henüz belli olmayan yangında yaklaşık 3 milyon liralık maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangın saat 22.45 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Yamadı köyünde bulunan seralarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mesut Türk'e ait sebze seralarının yanında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Sebze dolu kasalar alev alev yandı

Yangın kısa sürede büyüyerek içerde bulunan plastik sebze kasalarına sıçradı. Yangını gören çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol alındıktan sonra iş makinesi tarafından depo yıkılarak soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Sebze dolu kasalar alev alev yandı

Yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde durulurken depoda yaklaşık 3 milyon TL maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sebze dolu kasalar alev alev yandı

Sebze dolu kasalar alev alev yandı

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