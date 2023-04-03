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Sebze ve meyve nasıl temizlenir? Sebze ve meyveyi sirkeli suda bekletmek zararlı mı?

Sebzeleri satın aldıktan sonra tarım ilacından ve kirden arındırmak için sirkeli suya bekletiyoruz. Fakat sebzeleri suda bekletmek sanılanın aksine yanlış bir yöntem. Peki, sebzeler nasıl temizlenir? Sebzeleri nasıl temizlemek gerekiyor?

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:31
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Sebze ve meyve nasıl temizlenir? Sebze ve meyveyi sirkeli suda bekletmek zararlı mı?

Sebze ve meyve nasıl temizlenir? Sebze ve meyveyi sirkeli suda bekletmek zararlı mı?
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Editör: Enise Altınok AVŞAR

Meyve ve sebzelerin kirden arınması için başvurulan ilk yöntem sirkeli suda bekletilmesi. Fakat uzmanlar sebze ve meyvenin suda bekletilmesinin yararlı olmadığını söylüyor. Peki, sebzeler nasıl temizlenir? Sebzeleri nasıl temizlemek gerekiyor?

Sebzeleri tarım ilacından arındırmak için sirkeli suda bekletmek, halk arasında bilinen yanlış bir yöntem. Uzmanlar, sıkça uygulanan bu yöntemin zararlı olduğunu vurguluyor.

SEBZE VE MEYVE NASIL TEMİZLENMELİ?

Tarım ürünlerindeki kimyasal ilaçları gidermek için en uygun yöntem karbonatlı suda bekletmek.

Sebze ve meyveler, sirkeli suda bekletildiğinde üzerindeki mikroplar ölmüyor. Sirkeli su besinlerin temizlenmesini sağlamıyor.

Pestisit, tarımda bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri ve istenmeyen yabani otları yok etmek için kullanılan kimyasal bir madde. Pestisit içeren kimyasal ilaçlar sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu kimyasalları yok etmek için meyve ve sebzeler doğru bir şekilde temizlenmeli.

Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesi, dolaşım sisteminin bozulmasına, karaciğer ve böbreklerde olumsuz durumlara yol açabilir. Bu sebeple sebze ve meyvelerdeki pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak yani doğru şekilde temizlemek çok önemli.

Yapılan bazı çalışmalar, sirkeli suda bekletilen sebze ve meyvelerin üzerindeki pestisitlerin büyük bir kısmının yok olmadığını gösteriyor. Aksine, suyun içinde bekletilen bu ürünlerde pestisitler daha dayanıklı ve zararlı hale geliyor. Tarım ilaçlarının kullanma kılavuzunda “Asitli suyla karıştırın, alkali değil” ibaresi bulunuyor. Bu yolla sözü geçen zehirlerin %90’ı daha güçlü ve daha zararlı hale geliyor.

Sebzelerdeki pestisit ve herbisit (böcek ilacı ve ot ilacı) kalıntılarını güçlendirmek, daha da “etkili” hale getirmek istemiyorsanız sirkede bekletmeyin.

SEBZE VE MEYVEYİ NASIL TEMİZLEMEK GEREKİYOR?

Sebze ve meyveleri en ideal temizleme yöntemi ise karbonat kullanmak.

Litre başına 2 tatlı kaşığı karbonat eklemek gerekiyor. Böylece sebze ve meyvelerdeki ilaçların çoğu yok oluyor. Bunun için yarım saat bekleme süresi yeterli.

Eğer istenilirse karbonatlı sudan sonra sebze ve meyveler sirkeli suda da yıkanarak, bakterilerden ve diğer tüm zararlılardan tamamen arındırılabilir.

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