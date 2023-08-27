Sebze yemek akciğer hastalıklarını önlüyor

Brokoli ve karnabahar gibi sebzelerde bulunan bir molekül, akciğer enfeksiyonunun etkilerini hafifletmeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Sebze yemek akciğer hastalıklarını önlüyor

Editör: Abdullah Keleş

Akciğer enfeksiyonu olan kişilerin hastalıklarını hafifletmek amacıyla Brüksel lahanası ve lahana gibi sebzeleri yemeye devam etmeleri teşvik ediliyor.

Bilim insanları, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, yaban turpu ve şalgam gibi turpgillerden oluşan sebzelerin, akciğerde sağlıklı bir "bariyer" oluşturmaya yardımcı olan ve dolayısıyla akciğer enfeksiyonlarını kolaylaştırabilen bir molekül içerdiğini söyledi.

Francis Crick Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu tür sebzelerde doğal moleküller tarafından etkinleştirilebilen, aril hidrokarbon reseptörü (AHR) adı verilen bir proteini inceledi.

AHR'nin bağışıklık hücreleri üzerindeki etkisi ortaya çıkarken, bilim adamları bunun aynı zamanda akciğerdeki kan damarlarını kaplayan endotel hücrelerinde de rol oynadığını buldular.

Akciğerde oksijenin girişine izin veren, biri endotel hücreleri, diğeri epitel hücreleri olmak üzere iki katmandan oluşan bir bariyer olduğunu, ancak kirliliği, virüsleri ve bakterileri engellemek için bariyerin güçlü tutulması gerektiğini söyleyen araştırmacılar fareler üzerinde bir dizi deney gerçekleştirdi. AHR'nin güçlü bir bariyerin korunmasına yardımcı olmada önemli bir rol oynadığını buldu.

Grip olan farelerin akciğerleri arasındaki hava boşluklarında kanın, hasarlı bir bariyerden sızdığı için bulunduğu tespit edildi.

Ancak AHR, bariyerin o kadar fazla sızmasını engellemiş gibi görünüyordu. AHR "aşırı aktif hale getirildiğinde" akciğer boşluklarında daha az kan olduğunu buldular.

Turpgillerden zengin bir diyet uygulayan farelerin akciğer bariyerlerinin daha sağlıklı olduğu ve griple enfekte olduklarında daha az akciğer hasarına maruz kaldıkları görüldü.

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