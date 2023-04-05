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Seccade ne demek Türkçe anlamı nedir? Seccade nerede ne zaman kullanılır?

Türkiye’nin gündemine oturan seccade tartışmalarının ardından seccadenin sözlük anlamı Google arama motorlarında aranmaya başladı. Peki, seccade ne demek Türkçe anlamı nedir? Seccade nerede ne zaman kullanılır?

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:14
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Seccade ne demek Türkçe anlamı nedir? Seccade nerede ne zaman kullanılır?

Seccade ne demek Türkçe anlamı nedir? Seccade nerede ne zaman kullanılır?
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İlk dönem kaynaklarında, Türkiye’de namazlağı veya namazlık da denilen yaygının Arapça adı seccadeye rastlanmaz. Ancak bazı muahhar kaynaklar, ilk dönemlerde üzerinde namaz kılınan halı-kilim türü yaygılardan seccade olarak söz eder. Peki, seccade ne demek Türkçe anlamı nedir? Seccade nerede ne zaman kullanılır?

SECCADE TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Seccade kelimesi Türkçe'de "namaz halısı" anlamına gelir.

Arapça scd kökünden gelen saccādat سجّادة z "namaz halısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacada سجد z "secde etti" fiilinin meslek adıdır.

Seccade kelimesi tarihte bilinen ilk kez Tezkiret-ül Evliya (1341) : vardı mescid bucağında seccade bırakdı eserinde yer almıştır.

Müslümanların namaz kılmak için yere serdikleri, yolculukta yanlarında bulundurdukları halı, kilim cinsinden veya hayvan postundan yapılmış sergi; ayrıca iş yerlerinde bulundurdukları tahtadan, hasırdan yapılmış namazlıklara da bu isim verilir.

SECCADE NEREDE NE ZAMAN KULLANILIR?

Hz. Peygamber’in, üzerinde namaz kıldığı hurma lifinden dokunmuş küçük hasır kaynaklarda humre (örtü) adıyla geçmektedir (Buhârî, “Ṣalât”, 21; Müslim, “Mesâcid”, 270). Abdullah b. Ömer’in bir halı seccadesi (tınfise) olduğu rivayet edilir (Müsned, II, 56).

İbn Teymiyye, İmam Mâlik’in, Abdurrahman b. Mehdî’nin Medine’ye geldiğinde mescide bir seccade sermesini hoş görmediğini ve onu bid‘at saydığını söyler (el-Fetâva’l-kübrâ, II, 33). Abbâsî Veziri Hâmid b. Abbas’ın yolculuğa çıktığında beraberindekilerle birlikte namaz kılmak için yanında 400 seccade bulundurduğu bilinmektedir

(İbnü’l-Cevzî, VI, 180). İbn Kesîr’in nakline göre 583’te (1187) Kudüs fethedilince Mescid-i Aksâ temizlenip kandiller asılmış ve seccadeler (büsût) serilmiştir.

En yaygın seccade tipi halı seccadedir ve günümüze ulaşan en eski örnekleri, 1905’te F. R. Martin tarafından Konya Alâeddin, 1930’da R. M. Riefstahl tarafından Beyşehir Eşrefoğlu camilerinde keşfedilen ve “Konya grubu” denilen Anadolu Selçuklu halılarıdır.

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