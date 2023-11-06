Seçerken çok dikkat edin

Fizyoterapist Elif Uzun ayakkabı seçmenin önemi açıkladı ve uyarılarda bulundu...

KAYNAK: DHA
Seçerken çok dikkat edin

Fizyoterapist Elif Uzun, “Ayağın normal anatomik yapısına çok da uygun olmayan bu ayakkabılar özellikle ayak baş parmağı, ayak tabanı ve tarak kemiklerinde kalıcı deformitelere neden olabilir. Babet kullanım sıklığı arttıkça ayak problemleri ve ağrı oranı artıyor” dedi.

“Kadınların giymeyi sıkça tercih ettiği babet ayakkabılar düşündüğünüzün aksine o kadar da masum değil” diye konuşan Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, “Her ortamda ve her zaman kurtarıcı gibi görünseler de bazen can sıkıcı problemlere sebep olabilirler. Ayağın normal anatomik yapısına çok da uygun olmayan bu ayakkabılar özellikle ayak baş parmağı, ayak tabanı ve tarak kemiklerinde kalıcı deformitelere neden olabilir. Babet kullanım sıklığı arttıkça ayak problemleri ve ağrı oranı artıyor” ifadelerini kullandı.

Babetlerin ayak arkını desteklemeyen yapısının, kişilerin ayakta durma, yürüme, atlama ve koşma gibi aktiviteler sırasında ağrı hissetmesine neden olabileceğini belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'ndan Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, “Desteklenmeyen ark, bir süre sonra çökmeye başlar. Ayak arkının yapısal ve fonksiyonel bozulmaya uğradığı ve tamamen kaybolduğu zaman, ayağın yer reaksiyon kuvvetini sönümleme yeteneği azalır. Bu durum, diz, kalça ve bel gibi yapıların daha fazla kuvvete maruz kalmasına neden olur. Bilimsel araştırmalarda düz taban (pes planus) olan kişilerde sıklıkla diz ve bel ağrısının görüldüğü gösterilmiştir.
Babet kullanım süreleri azaltılmalı, kişinin çok yürümesi ve ayakta durması gereken günlerde babet giymek yerine ayak arkını destekleyen, geniş, konforlu ayakkabıların tercih etmesi gerekiyor.”

DHA

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