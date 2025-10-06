Seçil Erzan davasında beraat talebi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Seçil Erzan davasında beraat talebi

Seçil Erzan davasında mütalaa hazırlandı. Aralarında futbolcuların da olduğu birçok ismi dolandırmakla suçlanan Erzan için Savcı, yüksek kâr vaadiyle müştekileri dolandırdığını aktardı. Ayrıca yargılanan eski banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için beraat talebinde bulunulduğu öğrenildi. Savcılık, Erzan'a 362 yıla kadar hapis cezasının uygulanmasını talep etti.

Fatih Terim ile beraber Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin bulunduğu 40 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

HAKAN ATEŞ VE MEHMET AYDOĞDU İÇİN BERAAT TALEBİ

Savcı, eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yüksek kâr vaadiyle müştekileri dolandırdığını aktardı. Ayrıca yargılanan eski banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için beraat talebinde bulunulduğu öğrenildi.

SUÇ İŞLEDİ YÖNÜNDE MÜTALAA VERİLDİ

Mütalaada bir başka detayda ise teknik direktör Fatih Terim'e karşı işlendiği öne sürülen suçta değişikliğe gidildi. Savcı, Erzan'ın Fatih Terim'e karşı "dolandırıcılık" değil, "güveni kötüye kullanma" suçunu işlediği yönünde mütalaasını verdi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianame ise ortaya çıktı. Yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

362 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

Seçil Erzan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlardan toplamda 362 yıla kadar hapis cezası istedi. Erzan’ın 10’u zincirleme şekilde olmak üzere 26 eylemi için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması savcılık tarafından talep edildi. Suçun nitelikli hali ve zincirleme şekilde olması cezada artırım nedeni oldu. 5 müştekiye yönelik “Özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıl hapsi istenen Erzan’ın Fatih Terim’ e yönelik “Güveni kötüye kullanma” suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

