Seçil Erzan davasında savcı tutukluluğun devamını talep etti!

Spor dünyasından önemli isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan​ davasında altıncı duruşma sona erdi. Savcı Erzan'ın tutukluluğunun devamını talep ederken bankaya bilirkişi gönderilmesi istendi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, banka hakkında 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek Erzan'ın görevi boyunca faaliyetlerinin incelenmesini ve sanık Erzan'ın tutukluluk​ halinin devamını talep etti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DA SEÇİL ERZAN DAVASINA MÜDAHİL OLDU

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanık Seçil Erzan ile daha önceki duruşmada tahliye edilen Ali Yörük ve bazı diğer tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın avukatı, davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda bu talebi kabul etti.

SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ!

Savunmasında, para yatıran kişilere geri ödemeyi yaptığını iddia eden Erzan, "Ben tüm kişilere ödediğim faizleri ben parayı görmeden kendi aralarında dönüyordu, benden para alıyorlardı, faiz istiyorlardı ama ben para elime gelmediği için ödeme yapamıyordum. Para bana değil, bana para getiren diğer kişiler arasında dönüyordu. Ben tarla ve annemin evini satarak aldığım paraları insanlara geri ödedim. Tefecilere ipotek verdim, bunların kanıtları var. Hüseyin Eligül’den aldığım paraları tefecilere veriyordum. Ben kimseyi kandırmadım, benden para alan ve bu işlemleri yapan herkesin finansal okuryazarlığı var. Kimseye ‘gel bir fon var sana kayıt dışı para vereyim mi’ demedim. Selçuk İnan’ı Semih Kaya ikna etti. Emre Çolak’la ödeme yapılmadan önce hiç konuşmadım" dedi.

DİKKAT ÇEKEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Savunmasına devam eden Erzan, "İnsanların faizlerini ödeyebilmek için tefecilerin kapımın önüne silahla dayanmasına göz yumdum. Ben gemi kaptanı değilim, ben banka müdürüyüm. Bu geminin kaptanı, mağdur olmayan, benden fazla fazla paralar alan ve beni yönlendiren müştekilerdir. Aylarca Atilla Baltaş ve diğerlerinden para bekledim. Onlardan aldığım para karşılığında müştekilere ödeme yapmaya çalışıyordum. Benden iki katı para istediklerinde borçlanıyordum, çünkü müştekiler onlara vadettiğim parayı istiyorlardı, bende onlara ödeyeceğim diye söz veriyordum. Hiçbir müştekiyle bankacılık işlemi konuşmadığım için onlarda bu işlemlerin ne olduğunu bilmiyorlardı. Fatih Terim'in hesabından hiç para çekmedim. Para akışını gişe dışı işlemle gerçekleştirdim. Fatih Terim'in hesabından kimseye para da aktarmadım" diye konuştu.