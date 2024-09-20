Seçil Erzan Fatih Terim'den aldığı parayı ne yaptığını ilk kez açıkladı

Özel bir bankanın Florya şubesinde müdürlük yaptığı sırada aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerden özel fon adı altında para alıp dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan hakim karşısına çıktı.

Fatih Terim’in geçtiğimiz haftalarda mahkemeye verdiği ifadede 3 milyon dolar civarında dolandırıldığını söylemesi üzerine Seçil Erzan kendini şu ifadelerle savundu:

“FON ADI ALTINDA HİÇBİR ZAMAN PARA ALMADIM”

"Fatih Terim'in hesap hareketlerini istememe rağmen bana gelmedi. Fatih Terim'in banka hareketleri birbiriyle eşleşmekte. Böyle bir durumda, hesabına giren ve çıkan miktar aynı olduğunda 3 milyon dolar kaybın olmadığı raporlarla belli. Ben bunları daha sonra çıkarıp nokta hesabı da yapacağım. Ben Fatih Terim'den fon adı altında hiçbir zaman para almadım. Sadece aramızdaki dostane ilişkiden kaynaklı bir 300 bin dolar bir de 400 bin dolar verildi. 'Ev al, arsa al' diye değerlendirmemi istedi. Aramızdaki bankacılık ilişkimizden kaynaklı değil, aramızdaki ağabey-kardeş ilişkisinden kaynaklıydı. Ben daha sonra bu paraları onun hesabına yatırdım. Bunun dışındaki tüm bakiyesi kendi rızasıyla işlendi. Parayı ben kendim çekmedim, kendisi elden verdi"

“FATİH TERİM’DEN ALDIĞIM 700 BİN DOLARLA BAŞKALARINA FAİZ ÖDEDİM”

"Fatih Terim hiçbir zaman zorla benden faizli para talep etmedi. Her zaman 'paramız var mı, ne kadar paramız var' diye sorardı. Ben Rüya'ya, hocaya ödeyebileceğimiz miktarı söylettim. Teftiş raporu ve bilirkişi raporlarında zaten gelen ve giden paraların eşit olduğu yazıyor. 2+2 4 eder. Bunu ispat edebiliriz. Hiçbir şekilde usulsüz bir işlem olmadı. Fatih Terim'den aldığım toplam 700 bin dolarla başkalarına faiz ödedim"

NE OLMUŞTU?

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, aralarında Fernando Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcularında bulunduğu 29 kişiyi, “özel fon” adı altında dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 21 isim, davada şikayetçi olarak yer almıştı.

Seçil Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası istemine çıktı.

Davanın diğer sanıkları olan, Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.