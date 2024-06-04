Seçil Erzan ile Bahar Candan koğuşta birbirine girdi. ‘Dolandırıcı’ kavgasını memurlar ayırdı

Düzenleme: Kaynak: Medyaradar
Seçil Erzan ile Bahar Candan koğuşta birbirine girdi. ‘Dolandırıcı’ kavgasını memurlar ayırdı

Marmara Kapalı Cezaevi’nde aynı koğuşta kalan Seçil Erzan, ve sosyal medya fenomeni Bahar Candan arasında ‘Dolandırıcı’ kavgası çıktı. Kardeşi Nihal Candan’ın tahliye olması üzerine psikolojisi iyice bozulan Bahar Candan'ın sürekli cezaevi yönetiminden uyarı aldığı öğrenildi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Marmara Kapalı Cezaevinde aynı koğuşta kalan fon vurgunu sanığı Seçil Erzan ile dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan Bahar Candan arasında kavga çıktı.

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“DOLANDIRICI” DEYİNCE TARTIŞMA BAŞLADI

Bahar Candan’ın Erzan’a ‘Dolandırıcı’ diye hitap etmesi üzerine tartışmanın başladığı ortaya çıkarken, Erzan’ın ‘Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın’ diye karşılık vermesi üzerine Candan ses tonunu yükselterek ‘Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı’ diye bağırdı.

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Daha sonra tartışmaya infaz koruma memurları koğuş içerisine girerek müdahale etti.

CEZAEVİ YÖNETİMİNDEN UYARI

Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan’ın şikayeti üzerine tutanak tutarken, Bahar Candan’ın sürekli olarak Seçil Erzan’la tartıştığı için cezaevi yönetiminden sürekli uyarı aldığı öğrenildi.

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“ONUNLA ÇOK KALMAK İSTEMİYORDUM”

Cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düşen ve ardından tahliye edilen Bahar Candan’ın ablası Nihal Candan, katıldığı bir YouTube kanalında cezaevi günlerini ve Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ı anlattı.

Cezaevinde Erzan ile vakit geçirmek istemediğini belirten Candan, "O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bize iyi gelmeyeceği için” şeklinde konuşmuştu.

"Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi" diye konuşan Candan, "Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir süre A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti” demişti.

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