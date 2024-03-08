Seçil Erzan üçüncü kez hâkim karşısında

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Yüksek kar vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün devam ediliyor.

21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma kalabalık nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin büyük salonunda gerçekleşiyor.

Yeniçağ yazarı Tolga Şahin mahkemeden anbean bildiriyor.

Kaleci Muslera ve Arda Turan Çağlayan Adliyesi'ndeki mahkemede yerini aldı. Öte yandan mahkemeye gelmesi gereken Emre Çolak'ın duruşma salonunda yer almadığı görüldü.

Geçen duruşma haklarında mahkemeye gelmemeleri durumunda zorla getirilme kararı verilen Muslera, İnan, Turan ve Belözoğlu'nun mahkemeye mazeret bildirmekleri öğrenilirken duruşmada yer almaları bekleniyordu.

Avukat Rezan Epözdemir'den mahkeme başkanına yeni bir talep geldi. Mahkemedeki bilgilerin anbean paylaşıldığını belirten Epözdemir, buna karşı önlem alınmasını talep etti.

Ali Yörük’ün avukatı gelen bilirkişi raporunda kişisel yorumlar yapıldığı ve Denizbank ile ilgili hususların ayıklanarak sunulduğunu belirtti.

MUSLERA: BANKADAN ARAYIP TEKLİFTE BULUNDULAR

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera mahkemede tercüman aracılığı ile konuştu. Bankadan arayıp teklifte bulunduklarını belirten Muslera şunları söyledi:

"Herkese önce günaydın. Herkse merhaba. Daha önce tanıklık yapmıştık. 2011’de Seçil Erzan’ı tanıdım. Aralık 2022de para yatırmak için bana teklif geldi. Bankadan arayıp teklif de bulundular. Parayla ilgili finans müdür gibi üst düzey çalışanlar beni aradı. Denizbank’ın fon hesabıyla ilgilenen Seçil Erzan beni aramaya başladı. Bir buçuk iki ay sürede yüzde 35'lik bir teklifte bulundular. Denizbank tarafından yapıldı.

Florya Denizbank’tan 700 bin dolar hesabımı çektim. Musa Mert Çetin’e verdim parayı. Denizbank’ın merkezi yeri Levent’e parayı götürdüm. Elden götürdüm.

Daha sonra Ziraat Bankası’ndan 500 bin çekip Denizbank’ın kapısının önünde elden verdim parayı."

"1.2 MİLYON DOLARLIK YATIRIMA KARŞI 700 BİN DOLAR VERİLDİ"

"Seçil Erzan yazılı bir dekont verdi bana. Bu para sana verilecek diye dekont verdi imzalı.

Martın sonlarına doğrı 1.2 milyon dolarlık yatırımıma karşı 700 bin dolar geri verildi stopaj ve vergi düştükten sonra verilen para bu."

SEÇİL ERZAN İLE BAĞLANTIMI MUSA SAĞLADI"

"Bana verilen para kendi yatırdığım paraydı. Anapara üzerinden bir kazancım olmadı. Seçil hanımın deprem vb. sebeplerle zamanı uzattı sürekli. Seçil Erzan ile bağlantımı Musa bey sağladı Galatasaray’da da tercümanlık yapmış biri güvendiği için güvendim.

Sadece beni yatırım konusunda seçil ikna etmeye çalıştı. Bir başkası bu konuda beni ikna etmeye çalışmadı.

Mert Musa Çetin dışında fona yatırdığım parayla ilgili kimseyle konuşmadım."

Savcı Muslera’ya “Bankanın teftiş raporunda yakın ilişki olduğu söyleniyor. Böyle bir ilişki var mı?” şeklinde soru sordu. Muslera ise “Böyle bir ilişkimiz yok. Sadece iş ilişkisi vardı aramızda. “Faiz getirisi olarak yüzde 35 vaat etti. 1 buçuk iki ay içinde” ifadelerini kullandı.

Muslera ifadesine şu sözlerle devam etti:

"Yüzde 500 gibi bir vaat olmadı bana bankanın teftiş kurulunda yer alan rakam gibi. 700 bin dolar sonrası 500 bin dolar için de beni aradı Seçil ikna etmek için.

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ismi dışında Seçil Erzan bana bu fonda ünlü isimlerin de olduğunu söyledi. Yatırım öncesi isim vermedi, yatırım yaptıktan sonra bana ünlüler var dedi.

Bu ünlüler arayıp ulaşabileceğim isimlerdi. Sanığın etkin pişmanlıktan yararlanması istemiyorum. Şikayetçiyim."

MUSLERA AVUKATLARIN SORULARINI CEVAPLIYOR

Muslera, mahkemeye verdiği ifadenin ardından avukatların sorularını yanıtlıyor.

Avukatların soruları ve Muslera’nın yanıtları şöyle:

Avukat Rezan Epözdemir: Seçil Erzan’ın kesinti olacak gibi ifadeleri oldu mu?

Muslera: Evet oldu.

Rezan Epözdemir: Seçil Erzan size şöyle bir ifade kullandı mı? Bu kurumsal bir fon Hakan Ateş yönetiminde rahat ol paranı geri alacaksın. Bunun gecikmesinin tek nedeni deprem. Bu sebeple her şey aksadı yoksa Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun fonu asla aksamazdı. Böyle bir konuşma geçti mi?

Muslera: Benim evime geldi ailemle yaşadığım. Avukatın söylediği şekilde bunu bana bu şekilde söyledi

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