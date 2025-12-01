Yüksek kârlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol camiasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

102 YIL HAPİS

Mahkeme Seçil Erzan'a 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası verdi. Aynı davada yargılanan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.

PONZİ ÇARKI NASIL İŞLEDİ?

Seçil Erzan'ın aralarında Türk spor kamuoyunun yakından tanıdığı Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle birlikte 41 kişiyi yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırmasının ardından başlatılan soruşturmanın iddianamesinde ponzi çarkının nasıl işlediği anlatıldı.

İddianamede yer alan bilgilerde, Erzan’ın Denizbank'ın Florya Şubesinde müdürlük görevini üstlendiği dönemde, Galatasaray Futbol Kulübü’ne ait Metin Oktay Tesisleri'nin Florya’da olması nedeniyle Galatasaraylı sporcularla yakın ilişki kurduğu belirtildi. İddianameye göre Erzan, 2011’de borsada büyük zararlar yaşadı ve bunu kapatmak için tanıdıklarından yatırım vaadiyle para almaya başladı.

Erzen soruşturma kapsamında verdiği ifadelerinde 2021 yılından itibaren çıkmaza girdiğini, 2023’te ise olayların ters gittiğini anlattı. Bunun üzerine Erzan, bazı kişilerden, onlara "bankada gizli bir fon bulunduğunu, yüksek getiri getirdiğini, Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim ve Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in de bu fonun içinde olduğunu" belirterek yüksek miktarlarda para almaya başladığını söylüyor.

Ancak iddianameye göre gerçekte böyle bir fon yok. Beyanına göre Erzan birinin borcunu başka birinden aldığı parayla kapatma üzerinden çalışan "bir sistem" kurdu. İddiaya göre paralar, bazıları banka içinde bazıları banka dışında olmak üzere, çantalar içinde elden teslim ediliyordu.

DENİZBANK BELGESİ İDDİASI

Belge isteyenlere ise bazılarının üzerinde Denizbank kaşesi ve ıslak imzasının da bulunduğu belgeler sunduğu öne sürülüyor.

Erzan ifadesinde, kurduğu sistemi şu cümlelerle özetliyor:

“Fon vaat ettiğim insanlara yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, Hakan Ateş, Fatih Terim gibi insanların bu fona yatırım yaptıklarını, bu fonun 30-45 günlük vadeleri olduğunu, vade bitiminde yüzde 20, yüze 30, yüzde 40’lara varan paralar kazanılacağını vaat ettim.

Öyle sıkışmıştım ki çok fazla faiz parası dağıttığım için insanlardan fon vaadi ile para alıp benden istedikleri fazla faizleri ödemeye çalıştım.”

KİMDEN KAÇ PARA ALDI?

Erzan, ifadelerinde ise kişilerden aldığı paraları da açıkladı. Erzan'a göre, Arda Turan’dan toplamda 13 milyon 900 bin dolar aldığını, 6 milyon 400 bin doları geri ödediğini, gerisini ödeyemediğini söylüyor.

Emre Belözoğlu’ndan ise toplam 4 milyon 200 bin dolar para aldığını ancak hiç geri ödeme yapmadığını belirtiyor.

Erzan bu süreçte, sıkıştığını görerek kendisinden zorla senet alanlar olduğunu, bu kişilerin sık sık kendisini tehdit ettiğini de iddia etti.

Erzan'a para vermiş bazı kişiler 7 Nisan 2023'te Erzan'a ulaşamayınca bankaya başvurdu.

Bu dönemde Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulunca soruşturma süreci başladı.

Erzan bu kapsamda 11 Nisan 2023’te Çorlu’da gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR NELER?

Duruşma savcısı; sanık Seçil Erzan’ın Fatih Terim yönünden “güveni kötüye kullanma” suçundan, mağdurlar yönünden ise “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ceza almasını, “zincirleme suç hükümlerinin” uygulanmasını talep etmişti.

BİREYSEL EMEKLİLİK'TE BİRİKEN PARASINA EL KONULMUŞTU

Mahkeme heyeti, 6 Ekim’deki duruşmada verdiği ara kararında Seçil Erzan’ın bireysel emeklilik sisteminde biriken paraya da tedbiren el koyma kararı vermişti.

358 YILA KADAR HAPİS TALEBİ VARDI

İddianamede; 41 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.