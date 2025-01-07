Seçil Erzan’a bir darbe de icra dairesinden. Futbol dünyasını dolandırmakla suçlanıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Seçil Erzan’a bir darbe de icra dairesinden. Futbol dünyasını dolandırmakla suçlanıyor

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarından bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırıldığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın, Çanakkale Bozcaada'daki babasından kalma evi 15 milyon liraya icradan satıldı.

Denizbank şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, başta ünlü futbolcular olmak üzere çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle gizli bir fona yatırım yapmaları için ikna etti. Kurduğu ponzi sistemine katılan bazı yatırımcılara bir süre kar dağıtan Erzan, daha sonra yeni yatırımcı bulamadı ve sistemi devam ettiremedi.

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Mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınan Erzan, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Seçil Erzan'ın aralarında futbol dünyasının tanınmış isimleri Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.

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Erzan, soruşturma devam ederken, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki babadan kalma 2 dönüm arazi içindeki bağ evini, Türkay Gümülcineli'ye olan 10 milyon liralık borcuna karşılık ipotek ettirdi.

Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak değer belirlenen villa, Ezine İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Ev, 15 milyon TL'ye satıldı. İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

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