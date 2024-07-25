Seçil Erzan'a bir şok daha

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erzan'ın, müşteki şüpheliler Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan'ı banka bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirisi olduğunu söyleyerek kandırdığı ve fona para yatırmaya ikna ettiği aktarıldı.

KAZANÇ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA

İlerleyen süreçte tarafların arasındaki ilişkinin bankacı - müşteri ilişkisi ötesine geçtiği ifade edilirken, hazırlanan iddianamede, Erzan'ın Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar parayı alarak dolandırdığı ancak ilerleyen süreçte tarafların arasındaki ilişkinin bankacı - müşteri ilişkisi ötesine geçtiği, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında Haghani ve Aslan'dan kazanç karşılığı ödünç para aldığı da belirtildi.

"14 MİLYON LİRA PARA OLACAK ŞEKİLDE GERİ ÖDEDİM"

Şüpheli Erzan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, ‘'Süleyman Aslan büyük bir tefecidir, benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Ondan ‘Moci' ile birlikte gidip 10 milyon lira para aldım. 14 milyon lira para olacak şekilde geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu'' dediği aktarıldı.

İddianamede, müşteki şüpheli Haghani'nin ifadesine göre Erzan'ın, Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığı, parayı aldıktan sonra Haghani'nin bu parayı Erzan'ın evine götürüp bizzat kendisinin bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar teslim ettiğini ancak 200 bin dolar olan anaparasını almadığını söylediği aktarıldı.

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheli Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarlarda parayı Erzan'a verdiğini ifade ettiği, sonuç olarak Aslan ile Haghani'nin ayrı ayrı ‘tefecilik' suçunu işlediğinin değerlendirildiği belirtildi.

6 YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Seçil Erzan'ın ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan toplamda 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

YARGILAMA 4 EKİM'DE

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Süleyman Aslan ile Mojtaba Haghani'nin ise ‘tefecilik' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, konuya ilişkin yargılama 4 Ekim tarihinde İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.