Seçil Erzan'dan Denizbank'a dava. 23 yıllık tazminatını istiyor

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 kişiyi “özel fon” adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, iş akdini kanuna aykırı bir biçimde bitirdiği ve tazminatını ödemediği gerekçesiyle 23 yıl çalıştığı Denizbank A.Ş.’ye dava açmaya hazırlanıyor.

Erzan’ın avukatı, müvekkilinin bankanın kurduğu tertiple tutuklatıldığını savunurken Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılanmasına İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Erzan, 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki süre ve usullere uymadan iş akdini sonlandıran ve 23 yıllık tazminatını vermeyen Denizbank’a dava açıyor.



Erzan, avukatı Bülent Aybirdi aracılığıyla Çağlayan’daki Arabuluculuk Merkezi’ne başvurdu ve Denizbank’ta şube müdürü olarak çalıştığı 25 Ekim 2000 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini istedi.

Arabuluculuk dilekçesiyle, müvekkili Erzan’ın, Denizbank tarafından kurulan tertiple tutuklatıldığını ifade eden avukat Bülent Aybirdi, dava şartı başvurularında iki tarafın da ortak arabulucuda anlaşmaları durumunda bu başvuruların işleme konulmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, aralarında Fernando Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcularında bulunduğu 29 kişiyi, “özel fon” adı altında dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 21 isim, davada şikayetçi olarak yer almıştı.

Seçil Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası istemine çıktı.

Davanın diğer sanıkları olan, Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.