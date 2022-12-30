Seçilemeyeceği için aday yapılmayan AKP’li başkan İmamoğlu’nun koltuğuna atanmak istiyor

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu bu aralar kendine öyle bir misyon edindi ki adeta bir yıl önceki kulis bilgimi doğrular nitelikte.

Her fırsatta İmamoğlu’na saldıran ve ön plana çıkan Göksu, kendisine öyle bir misyon edindi ki sanırsınız İBB Başkanı İmamoğlu değil de Göksu’nun ta kendisi! İstanbullu lehine ne karar alınırsa sanki kararı kendisi aldırmış gibi çıkıp rol kesiyor ortalıkta.

En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı düzenleme ile İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerde değişen oranlarda doğalgaza indirim yaptığını MÜJDE veriyorum diyerek duyurdu.

Peki işin aslı ne?

İndirimin asıl kaynağı İGDAŞ’ın sistem kullanım bedelinde yaptığı indirim.

Peki Göksu neden böyle bir haberi bu şekilde duyuruyor kamuoyuna?

Neden İBB Başkanıymış gibi kendine bir rol biçiyor ve İstanbulluya MÜJDELİ HABERLER veriyor?

Göksu’nun İBB Başkanlığı hevesini Esenler’de ve çevresinde bilmeyen yok.

2019’daki seçimlerde Binali Yıldırım yerine aday olmak isteyen ancak bu isteği yerine getirilmeyen Göksu’nun gözü 2024 seçimlerine diktiğini ve bu iş için bir sosyal medya ve basın ekibi kurduğunu yazmıştım.

Hatta Göksu’nun kurduğu basın ekibi arasında yer alan “Sağdan Haber” adlı hesabın İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen “Boji”ye nasıl kumpas kurduğunu da dile getirmiştim.

Kısaca bir hatırlayalım…

İstanbul’da toplu taşımayla seyahat eden ve İstanbullunun sevgisini kazanan Boji’nin tramvaya pislediği iddia edilmiş ancak Boji’ye ait olduğu iddia edilen pisliği bir vatandaşın oraya koyduğu ortaya çıkmıştı.

Peki Boji’nin tramvaya pislediği haberini kamuoyuna ilk duyuran kimdi?

“Sağdan Haber” adlı sosyal medya hesabı!

Melih Gökçek ve Tevfik Göksu tarafından takip edilen bu hesaba girip baktığımızda karşımıza Tevfik Göksu güzellemeleri çıkarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sürekli yerildiği görülmekte.

Hatta iş o raddeye gelmiş ki Kadıköy’de gece vakti yanan bir kar küreme aracından, kaza yapan ve arızalanan İETT araçlarına kadar bunların tüm sorumlusu Ekrem İmamoğlu!

Geçen sene sosyal medya ve iletişim ekibi kurduğu ve bu ekipte yer alan “Sağdan Haber”in Boji’ye kurduğu kumpası dile getirmem sonrası Habertürk yazarı Nagehan Alçı, iddiaları Göksu’ya sordu.

Aslında bu kumpas Boji’ye değil İstanbul’un toplu taşımalarında sokak hayvanlarını gezdiriyorlar, insanlara tehdit oluşturuyorlar algısı yaratarak İBB’ye ve İmamoğlu’naydı.

Ancak konuyu anlaşamamış olacak ki Göksu iddialara cevabı kendisine yakışacak üslupta verdi: Deli saçması!

Yahu biz köpeğe kumpas kurdunuz demedik ki zavallı bir köpek üzerinden İBB yönetimine ve İmamoğlu’na saldırmanıza vurgu yaptık.

Buna bu şekilde cevap vermekte ne bileyim…

Peki Göksu, gözü İBB Başkanlığı’na diktiği ve 2024 seçimleri için hazırlık yaptığına yönelik iddialarıma cevap verdi mi?

Elbette HAYIR!

Cevap vermedi vermesine ama aradan geçen bir senede baktığınızda “Sağdan Haber” adlı hesap daha ulusal haberlere ağırlık verir oldu. Yine olur olmadık konularda İmamoğlu’na saldırmaya devam ediyor ancak eskisi gibi “Tevfik Göksu Esenler’de yolları boyadı” diye Göksu’yu övmeye kalkmıyor.

Ya ne yapıyor dersiniz?

Göksu’nun İBB’de yaptığı konuşmalara odaklanmış durumdalar.

Göksu’nun İstanbul halkı için İBB meclisinde yapmış olduğu çırpınışları haber yaparak bir kahraman yaratmaya çalışıyorlar adeta!

Hatta haberlerinin birinde bir görsel kullanmışlar. Göksu kürsüde parmağını kaldırmış İBB yönetimini suçluyor, arkada Ekrem İmamoğlu başkanlık koltuğunda eliyle yüzünü tutuyor başı önünde, belli ki sıkılmış Göksu’nun nutkundan. Ama oluşturulmak istenen algı farklı!

Peki bu süreçte Göksu ne yapıyor dersiniz?

İmamoğlu’na yönelik saldırganlığının dozunu artırmış durumda.

Hepiniz yakından takip ediyorsunuz!

2019 İBB seçimlerini hazmedemeyen iktidar, İmamoğlu’nu görevden almak için dört bir koldan saldırıyor.

Bölümü geçmek için tüm tuşlara basan gamerlar gibiler adeta!

Önce İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak kararı aldırdılar,

Şimdi de İBB’ye teröristler alındı iddiasıyla soruşturma açıyorlar.

Milli irade, milli irade diye diye 20 yıl kürsülerden nutuk atanlar, İstanbullunun iradesine saldırıyor.

Tabii Göksu da bu konuda İmamoğlu’na saldırmadan duramıyor.

Diğer taraftan Göksu, İBB’de İstanbullu lehinde alınan her kararda imzası varmış gibi yaparak bundan nemalanmaya çalışıyor.

Göksu’nun 2024 seçimleri için kolları sıvadığı, bu kapsamda bir iletişim ve sosyal medya ekibi kurduğu bilgisini aldığım kaynağım, Göksu’nun İmamoğlu’nun görevden alınması durumunda İBB Başkanlığını en çok kendisinin hak ettiğini çevresine söylediği ve çevresinden destek aldığı bilgisini aktardı.

Göksu’nun İmamoğlu’na karşı artan saldırgan tavrının nedeni daha da anlaşılır hale geliyor bu bilgiyle beraber.

Göksu değil miydi İmamoğlu’na siyasi yasak kararı aldırıldıktan sonra Saraçhane’de milli iradenin İmamoğlu’na verdiği desteği dahi eleştiren.

Anlaşılan o ki AKP’nin İstanbul seçimlerinde SEÇİLEMEYECEĞİ İÇİN aday yapmadığı Göksu, olası bir görevden alma durumunda İBB Başkanlığı’na ATANMA hayalleriyle yanıp tutuşuyor!