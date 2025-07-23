Seçim anketi sonuçlarını görenler şaşkına döndü! Bir partide sürpriz yükseliş

16-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette gençlere, "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Kime Oy Verirsiniz?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 29,6'sı CHP cevabını verirken AKP diyenlerin oranı yüzde 21,5 oldu.

Zafer Partisi diyenlerin oranı yüzde 10,4 DEM diyenlerin oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

MHP yüzde 6,5

YRP yüzde 4,9

İYİ Parti yüzde 4,4

TİP yüzde 3,6

YMP yüzde 2,6

SP yüzde 2,5

BBP yüzde 2,2

A Parti yüzde 2,0

ZAFER PARTİSİ’NİN SÜRPRİZ YÜKSELİŞİ

Anket sonuçlarında en dikkat çeken parti ise Zafer Partisi oldu. Yapılan anketlerde, %7 ile %7,5 arası oy oranına sahip olan Zafer Partisi, genç nesil tarafından büyük ilgi görüyor. Gençlerin yüzde 10,4’ü Zafer Partisi’ni iktidarda görmek istiyor. Zafer Partisi, CHP ve AKP’nin ardından gençler tarafından tercih edilen üçüncü parti konumunda.