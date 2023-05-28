Seçim Beşiktaş-Dinamo Kiev maçının son anları gibi. Seçim aynen böyle oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayımı devam ediyor. Anadolu Ajansı ve Anka arasındaki farklı veriler dikkat çekerken Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki kıyasıya yarış devam ediyor. Sandıkların büyük bir çoğunluğu açılırken aradaki farkın açılan her sandıkta değişebileceği belirtiliyor.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki kıyasıya yarış sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Gelen yorumlardan biri ise oldukça dikkat çekti. Yapılan paylaşımlardan birinde seçimdeki kıyasıya yarış 2011 yılında oynanan Beşiktaş-Dinamo Kiev maçının son anlarına benzetildi.

O MAÇTA NELER OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi’nde 3 Kasım 2011'de oynanan maçın son anlarına Beşiktaş 1-0 önde girmişti. Dinamo Kiev’in kullandığı köşe vuruşu sonrası yaşanan karambol ise uzun yıllardır unutulmadı. Beşiktaş’ın kalecisi Cenk ve siyah beyazlı oyuncular yaşanan karambolde 7 şutu engellemeyi başardı.

Karambol sırasında maçı İnönü Stadı’nda takip edenler ve ekranları başında karşılaşmayı takip edenler nefesini tutarak pozisyonun bitmesini bekledi.

Beşiktaş, hafızalara kazınan maçı Egemen’in golüyle 1-0 kazanmıştı.