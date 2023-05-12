Seçim günü hava nasıl olacak? 14 Mayıs Pazar hava durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü vatandaş oy kullanmak için sandıklara giderken hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, seçim günü hava nasıl olacak? 14 Mayıs Pazar hava durumu nasıl?

Seçim günü hava nasıl olacak? 14 Mayıs Pazar hava durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Oylarını kullanmak için sandığa gidecek seçmenler hava durumunun seçim günü nasıl olacağını araştırıyor. Peki, seçim günü hava nasıl olacak? 14 Mayıs Pazar hava durumu nasıl?

14 MAYIS PAZAR SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün için yurdun büyük bölümünde yağış beklendiği belirtiliyor.

13 Mayıs Cumartesi yağışlı havanın yurdun iç kesimlerinde devam ettikten sonra ülkeyi terk edeceği ve 14 Mayıs Pazar seçim günü için özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yağış beklenmiyor.

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Van, Ağrı çevrelerinde yağış beklenirken diğer bölgelerimizde yağış olmayacak. Genellikle parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

14 Mayıs'taki hava sıcaklıklarına ilişkin ise, hava sıcaklığı pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklıklar 14 Mayıs Pazar seçim gününden itibaren artıyor.

Yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkıyor ama pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında bir hava bekleniyor.

İstanbul'da parçalı bulutlu 21, Ankara'da parçalı bulutlu 23, İzmir'de az bulutlu 24 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.

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