Seçim önce bir yer daha üzerindeki tesislerle birlikte satılığa çıkartıldı. Limanın hemen yanında 20 bin metre kare

Seçim öncesi bir yer daha üzerindeki yapılarla birlikte satışa çıkarıldı. Mersin Orman İşletme Müdürlüğü, Mersin Limanı’nın hemen yanında bulunan 20 bin metrekareden büyük araziyi üzerindeki yapılarla birlikte satışa çıkardı. Açılan ihalede arazinin bedeli 201 milyon 505 bin lira olarak belirlendi. Söz konusu arazinin satışı için daha önce de ihale açılmış ancak iptal edilmişti.

Seçim önce bir yer daha üzerindeki tesislerle birlikte satılığa çıkartıldı. Limanın hemen yanında 20 bin metre kare

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü, Resmi Gazete'ye verdiği ilanla, mülkiyeti kendilerine ait Akdeniz İlçesi 289 ada 51 parseli satışa çıkardı. Mersin Limanı’nın yaklaşık 250 metre kuzeyinde bulunan arazi 20 bin 105 metrekare büyüklüğünde. Müdürlüğün ilanında söz konusu arazinin, üzerindeki yapılarla birlikte satılacağı belirtildi. Satış ihalesi gelecek ayın 21’inde yapılacak olan arazi ve üzerindeki taşınmazlar için belirlenen muhammen bedel 201 milyon 205 bin TL. İhale, belirlenen muhammen bedelin üzerinden arttırma yapılarak gerçekleştirilecek.

İPTAL EDİLEN İHALE

Oda TV’de yer alan habere göre, Mersin Orman İşletmeleri Müdürlüğü, söz konusu araziyi satmak için daha önce de Resmi Gazeteye ilan vermişti. Ancak, 6 Nisan 2023 tarihinde verilen ilan, bir gün sonra 7 Nisan 2023 tarihinde iptal edilmişti. İptal nedeni olarak sadece, “İhale tarihinin İdarece ileri bir tarihe ertelenmesi nedeniyle ihale iptal edilmiştir” denilmişti.

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ŞARTNAME DEĞİŞTİ

İlk ihale ilanında yer alan şartname ile ikinci ihale ilanı şartnamesi karşılaştırıldığında, yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. İlk şartnamede yer alan bir çok madde ikinci şartnamede çıkartıldı. İkinci şartnamede yer almayan maddelerin bazıları şöyle:

“(5.1.1.) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

(5.1.5.) İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge( kamu kurumları hariç ),

(5.1.6.) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) dan alınan belge.”

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Değişiklikle, T.C. vatandaşı olmayan yabancıların da ihaleye katılmasının yolu açılırken, ilk ihalede vergi ve SGK borcu olanlara getirilen kısıtlama ortadan kaldırıldı.

Satılacak olan arazinin önünde yer alan, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne ait afişteki, "Orman Vatandır" slogan acı bir ironi oluşturuyor.

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