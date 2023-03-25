Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam

2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret, sendikaların araştırmalarına göre şimdiden açlık sınırının altına düştü. Çalışan nüfusun yaklaşın yüzde 40'ını ilgilendiren asgari ücrette seçim öncesi bir ara zammın hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü.



Cumhuriyet’in Show Haber'den aktardığına göre, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Kulis bilgilerinde yer alan bilgiye göre, en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde.



11 BİN 500 LİRA

Kimi tahminlere göre ise asgari ücrete de en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabilir. Bu da asgari ücretin 11 bin 500 olması anlamına geliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene aralık ayında son asgari ücreti açıklarken 2023 yılında yeni bir zammın söz konusu olup olmayacağı konusu ile ilgili, "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz." demişti.



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