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Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı

Alf Araştırma 2022 yılının son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4,1 puan önünde.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:11
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Seçim oyunu resmen yeniden başladı. Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi

Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
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TELE1'in haberine göre, Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Alf Araştırma, son anketinde vatandaşa “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Alf Araştırma tarafından 20-25 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette, CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı, AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’na yüzde 4,1 fark attı. 

Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 41,7, Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 37,6 oldu. Ankete göre, AKP yüzde 30,5 ile en fazla oy aldı. AKP’yi yüzde 27,3 ile CHP takip ederken, üçüncü sırada yüzde 14,4 ile İYİ Parti üçüncü oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

HDP: Yüzde 9,1

MHP: YÜzde 7,1

Gelecek: Yüzde 3

DEVA: Yüzde 2,3

TDP: Yüzde 2,1

Zafer: Yüzde 2

Yeniden Refah: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 1,2

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Hacı Cavcav
27.12.2022 11:07
Bu kadar dümene, yolsuzluğa, hırsızlığa rağmen bu adam hala %40 oranında oy alabiliyorsa pes doğrusu..  
 
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