Seçim sonrası herkes bu röportajı izleyip terapiye giriyor. Bana ne oğlum

Bir sokak röportajına katılan 75 yaşındaki emekli adamın videosu seçimden sonra tekrar gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları seçimden sonra insanların yaşadıklarına "Bana ne" diyecekleri moda geçeceklerini ifade ettiler.

Seçim sonrası herkes bu röportajı izleyip terapiye giriyor. Bana ne oğlum

Editör: Osmancan EROK

Medyali TV'in emekli bir adamla sokakta yaptığı bir roportaj seçim sonrası tekrar gündeme geldi. Videonun yayınladığı yerlere sosyal medya kullanıcıları birbirinden ilginç yorumlara imza atıyor.

Muhabirin mikrofon uzattığı adam "Ben de bok gibi para var abi. Sen yanlış adama soruyorsun. Benim maaşım yüksek 20 bin lira alıyorum ben" yanıtını verdi.

Muhabirin "Peki 5 bin 500 TL alsaydın ne olacaktı" sorusuna "Bane ne abi. O düşünsün ya." cevabını verince muhabirin "Biz artık buna mı geldik" sorusuna da "Bana ne abi ya. Ben kendime bakıyorum. Bana ne oğlum. Ben hayatımı yaşıyorum. Ben 75 yaşındayım. Fıstık gibi hayatım var. 5 bin lira emekli maaşım var. 15 bin lira da gelirim var" açıklamasını yaptı.

Muhabirin "Beni kimse ilgilendirmez diyorsun" sorusuna "Bana ne abi ya. Arabamla da Orhangazi Köprüsü'nden vırt diye geçiyorum" yanıtını verdi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Muhabirin "Depoyu kaça dolduruyorsun abi" sorusuna "300, 500, bin, 10 bin farketmez abi. Bana koymuyor" dedi.

Röportajı dinleyen bir kişi "Ben Arnavutköy'de oturuyorum. Şile'de okuyorum. Ailem beni almaya gelecek" yorumuna "Bana ne oğlum. Muhabir bana soruyor. Ben hayatımı yaşıyorum. Ben 75 yaşındayım fıstık gibi hayatım var" dedi.

Röportajı dinleyen kişinin "Biz yaşayamıyoruz" abi yorumuna "Sen Almanya'ya felan git oğlum" yorumunu yaptı ve röportaj sonlandı.

Bu röportaja sosyal medya kullanıcıları yorum üstüne yorum yaptı.

Fırat isimli bir kişi "Dün gece kutlamalara katılan komşum sabah halk ekmek kuyruğunda taze ekmek gelmesini bekliyordu. Önce onun ekonomik durumunun kötü olmasına üzüldüm ama sonra dedimki banane…"

Gül adlı kişi de "Bana ne ???? çok hoş bundan sonra böyle. Bugün ucuz market kuyruğundakilere dedim ki: allah devletimize zeval vermesin size de daha uzun kuyruklar nasip eylesin ???????? son söylediğimi anlamadıklarını düşünüyorum çünkü allah razı olsun dediler ????"

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