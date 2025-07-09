Seçim tarihi belli oldu. Başkan Vekili seçilecek

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalarda tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine vekil olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklanınca belediyede yeni başkan vekili seçilecek. İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili seçimlerinin tarihini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye başlatılan soruşturmada CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklanmıştı.

3 Haziran'da düzenlenen operasyonda Hasan Akgün'ün tutuklanmasıyla 11 Haziran'da Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimleri yapıldı.

Büyükçekmece Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu!

Burada yapılan seçimlerin sonucunda Ahmet Şahin, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi.

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan Akgün'ün ardından Ahmet Şahin'in de tutuklanmasıyla Büyükçekmece Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimleri yapılacak.

İstanbul Valiliği Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Seçimlerinin tarihini 14 Temmuz Pazartesi günü olarak belirledi.