19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Seçimler yaklaştıkça AKP’de moraller bozuluyor

Seçimler yaklaştıkça AKP’de moraller bozuluyor

Seçim tarihinin yaklaşması ile siyasal partiler hazırlık sürecine girdiler. Seçim sürecinde adaylık başvurularına ilginin düşük olmasının AKP’de moral bozukluğu yarattığı kulislerde konuşuluyor.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:16
Takip Et

Seçim yaklaştı. AKP'de moraller bozuk

Seçimler yaklaştıkça AKP’de moraller bozuluyor
+
Aa
-

Kısa Dalga’nın yazarı Sedat Bozkurt, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine hazırlık tüm hızıyla devam ederken kulislerde konuşulanları yazdı.

Bürokrasiden AKP'ye beklenen ilginin gelmediğini dile getiren Bozkurt, "Parti yönetiminin aday olması için davet ettiği bürokratlar bile adaylık başvurusu yapmadı" dedi.

Bozkurt’un yazısının bir bölümü şu şekilde:

"Adaylık başvurusundaki azalma AKP’nin moralini hayli bozmuş durumda. Bazı seçim bölgelerinde listeyi doldurma sıkıntısı bile mevcut. Milletvekili olmak istediği bilinen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın istifa etmemiş olması hayli ilginç. Ahmet Davutoğlu’nun Fidan’a destek açıklamalarıyla bu durum ilişkili olabilir mi?

MEHMET ŞİMŞEK BAKAN MI OLACAK?

Sık sık adı dillendirilen Mehmet Şimşek’in durumu da merak uyandırıyor. Çünkü Şimşek kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle hem hükümetten hem de Türkiye’den kaçar gibi ayrılmıştı. Eleştirilerin nedeni IMF’ci ve Dünya Bankacı görüşleri savunmasıydı. Şimdi tekrar bakan olacağı konuşuluyor. Hayli garip bir durum doğal olarak."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
2
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
3
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
4
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
5
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
﻿Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
﻿Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
﻿Cumhurbaşkanı adayı Kılçdaroğlu İzmir'de konuşuyor
﻿Cumhurbaşkanı adayı Kılçdaroğlu İzmir'de konuşuyor
﻿Cumhurbaşkanı adayı Kılçdaroğlu İzmir'de konuşuyor
﻿Malatya’da rögar taştı! Cadde göle döndü
﻿Malatya’da rögar taştı! Cadde göle döndü
﻿Malatya’da rögar taştı! Cadde göle döndü
﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
﻿Boluspor Keçiörengücü'nü evinde yaraladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.