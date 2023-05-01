Seçim yaklaştık petrol fışkıracak. Jelibon da var mı?

Seçim yaklaşıyor ya iki haftadan az bir zaman kaldı. Şimdi de petrol bulunacak belli...İki bakan birden söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili de büyük bir müjde verebiliriz". İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Gabar'ı işaret etmişti.

Seçim yaklaştık petrol fışkıracak. Jelibon da var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hizbullahın katlettiği Gaffar Okan'ın adının verilmiş olduğu Eskişehir'deki Tunalı Mahallesi'nde Roman Buluşmasına katıldı. Enerji Bakanı'nın Romanlara müjdesi 'petrol' oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili de büyük bir müjde verebiliriz

Bakan Dönmez, "Şimdi sıra petrolde. Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili de büyük bir müjde verebiliriz. Bekleyin. Böylece inşallah ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını, makus talihini hep birlikte yenmiş olacağız." dedi.

Gözleri olup görmeyen, kulakları olup işitmeyen, kalbi olup hissetmeyen insanların bulunduğuna değinen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah onlara akıl fikir versin. İnanmayan yine inanmıyor. Gazı orada günlerce yaktık, gene inanmıyor. Dedim ki inanmayanlara 'Gelin, bir tur yapalım. Her şey bizden. Gidin bir bakın orada neler yapmış bu insanlarımız?' Dediler ki 'Biz gitmeyiz' Niye? Zaten inanmıyoruz. Bunlara yapacak bir şey yok. Şimdi ocaklarında yanmaya başlayacak. Belki yine inanmayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Evet bu keşif çok büyük bir müjde. Lakin vatandaşımızın bunu hemen hissetmesi lazım. Yarın değil hemen' dedi. 'Tamam Cumhurbaşkanım. Ne yapalım?' dedik. 'Biraz çalışın. Bu vatandaşımıza ne ikram edebiliriz? Bayram öncesine ne hediye edebiliriz?' Çalıştık. Dedik ki 'Efendim mutfaklarda kullanılan gazı bir yıl süreyle bedava verebiliriz'. Dedi ki 'Yetmez'. Ne yapalım? 'Bir ay da bütün kullanımlarını biz vatandaşımız güle güle kullansın' dedi. Onu da arife günü bütün vatandaşımıza da ilan etmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şuna inanıyorum. Biz aziz milletimize verdikçe Rabbim de bize veriyor. Arkası gelecek. Verdik ya size şimdi bedava gaz. Dua edin çoğalacak, bereketlenecek. Şimdi sıra petrolde. Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili de büyük bir müjde verebiliriz. Bekleyin. Böylece inşallah ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını, makus talihini hep birlikte yenmiş olacağız."

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, Adana ve Şırnak’ta bulunan petrol keşiflerini hatırlatarak, Gabar bölgesinde yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Dönmez, "İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu müjdeyi vatandaşımızla paylaşacak" dedi.

BAKAN SOYLU DA PETROL DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da 28 Nisan'da yaptığı bir açıklamada yeni petrol rezervi müjdesi vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı'nda Türkiye'yi çok rahatlatacak yeni bir petrol rezervinin müjdesini verdi. "Önümüzdeki günlerde inşallah daha iyi bir şekilde açıklanacaktır" dedi.

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