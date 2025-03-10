Seçimde dengeleri değiştirecek partide büyük yükseliş! O partiyi yanına çeken kazanacak

ORC Araştırma 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında 26 şehri kapsayan ve 1 bin 390 katılımcının katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirerek, sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Çalışmada katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Anket katılımcılarının yüzde 29,3'ünün tercihi CHP oldu. CHP anketten birinci sırada çıkarken bir önceki ankete göre yüzde 0,2'lik düşüş yaşadı.

AKP'nin yapılan anketteki oy oranı ise yüzde 28,9 olarak ölçüldü. AKP ankette ikinci sırada yer alırken, bir önceki ankette oy oranı yüzde 29,1 olarak kaydedilmişti.

DEM PARTİ’DE YÜKSELİŞ

MHP’nin oy oranı yüzde 8,3 olurken MHP'nin bir önceki ankette oy oranı yüzde 8,6 olarak ölçülmüştü.

DEM Partiyi tercih eden kişilerin oranı ise yüzde 7,8 olurken, DEM Parti bir önceki ankette ise yüzde 7,5 olarak ölçülmüştü.

ZAFER VE YENİDEN REFAH BİRBİRİNE YAKIN

Yüzde 7 barajına en fazla yaklaşan parti ise yüzde 5,0’lik oy oranıyla Zafer Partisi oldu. Zafer Partisi’nin Yüzde 4,9’la Yeniden Refah takip ederken, İYİ Parti yüzde 4,5 ile bu iki partinin hemen ardında yer aldı.

Gelecek Partisi’ni tercih edenlerin oranı yüzde 2,2 olurken, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,9, Yerli ve Milli Parti yüzde 1,6, Türkiye İşçi partisi yüzde 1,5 Anahtar Parti, yüzde 1,3, DEVA Partisi yüzde 1,2 oranında tercih edildi.

Diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 1,5 olarak ölçüldü.